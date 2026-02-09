Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Ю жнокорейски служител, който предложи страната да „внася млади жени“ от „Виетнам или Шри Ланка“, за да повиши раждаемостта си, е изключен от партията си, предаде ВВС.

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, заяви, че жените могат да бъдат омъжени за „млади мъже от селските райони“ по време на публична среща миналата седмица.

Предложението идва в момент, когато Южна Корея продължава да се бори с най-ниската раждаемост в света, което може да доведе до намаляване на населението на страната от 50 милиона души наполовина за 60 години.

Но изявлението на Ким, което беше излъчено по телевизията, не беше прието добре – предизвиквайки дипломатически протест от Виетнам, дни на обществено възмущение и изключването му от управляващата Демократическа партия.

Outrage as South Korean official suggests 'importing' foreign women to boost birth rate https://t.co/rDceSMrTB1 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 9, 2026

Опитите на Ким да потуши възмущението с извинение ден след публичната среща изглежда са се провалили.

Публичната среща е била свикана, за да се обсъди потенциално сливане между провинцията, където се намира окръг Джиндо, и близък град – нещо, което региони с намаляващо население обмислят по административни причини.

Ким заяви, че коментарът му е имал за цел да подчертае проблемите с населението в селските райони, но призна, че езикът, който е използвал, е бил „неуместен“, съобщиха местните медии.

Провинция Южна Джъла също излезе с официално извинение за „неуместните забележки“ на Ким, които, според тях, „са причинили дълбока болка на виетнамския народ и на жените“, съобщиха местните медии.

Виетнамското посолство в Сеул осъди изказванията на Ким, заявявайки в изявление във Facebook, че думите му „не са просто въпрос на изразяване, а въпрос на ценности и отношение към жените мигранти и малцинствените групи“.

Властите на Шри Ланка не са коментирали публично полемиката.

Върховният съвет на Демократическата партия е гласувал единодушно за изключването на Ким, заяви говорител на партията пред репортери в понеделник.

Междувременно, активисти за правата на жените и мигрантите планират да проведат протест пред офиса на окръг Джиндо във вторник относно коментарите на Ким.