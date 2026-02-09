Свят

Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, беше изключен от управляващата Демократическа партия

9 февруари 2026, 16:05
Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта
Източник: iStock

Ю жнокорейски служител, който предложи страната да „внася млади жени“ от „Виетнам или Шри Ланка“, за да повиши раждаемостта си, е изключен от партията си, предаде ВВС.

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, заяви, че жените могат да бъдат омъжени за „млади мъже от селските райони“ по време на публична среща миналата седмица.

Предложението идва в момент, когато Южна Корея продължава да се бори с най-ниската раждаемост в света, което може да доведе до намаляване на населението на страната от 50 милиона души наполовина за 60 години.

Но изявлението на Ким, което беше излъчено по телевизията, не беше прието добре – предизвиквайки дипломатически протест от Виетнам, дни на обществено възмущение и изключването му от управляващата Демократическа партия.

Опитите на Ким да потуши възмущението с извинение ден след публичната среща изглежда са се провалили.

Публичната среща е била свикана, за да се обсъди потенциално сливане между провинцията, където се намира окръг Джиндо, и близък град – нещо, което региони с намаляващо население обмислят по административни причини.

Ким заяви, че коментарът му е имал за цел да подчертае проблемите с населението в селските райони, но призна, че езикът, който е използвал, е бил „неуместен“, съобщиха местните медии.

Провинция Южна Джъла също излезе с официално извинение за „неуместните забележки“ на Ким, които, според тях, „са причинили дълбока болка на виетнамския народ и на жените“, съобщиха местните медии.

Виетнамското посолство в Сеул осъди изказванията на Ким, заявявайки в изявление във Facebook, че думите му „не са просто въпрос на изразяване, а въпрос на ценности и отношение към жените мигранти и малцинствените групи“.

Властите на Шри Ланка не са коментирали публично полемиката.

Върховният съвет на Демократическата партия е гласувал единодушно за изключването на Ким, заяви говорител на партията пред репортери в понеделник.

Междувременно, активисти за правата на жените и мигрантите планират да проведат протест пред офиса на окръг Джиндо във вторник относно коментарите на Ким.

Източник: ВВС    
Южнокорейски служител Раждаемост Предложение за внос на жени Ким Хи су Дипломатически протест Обществено възмущение Изключване от партия Права на жените Виетнам Демографски проблеми
Последвайте ни
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 1 час

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 1 час

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 2 часа

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 2 часа

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 2 часа

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

България Преди 2 часа

Три екипа на полицията са на място

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 3 часа

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 3 часа

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Любопитно Преди 3 часа

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън разпалиха слуховете за нов романс, след като се появиха заедно в ложа на Супербоул 2026. Близки до двойката твърдят, че срещата им е била романтична и идва веднага след общия им уикенд в Париж. Любов на високи скорости!

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любопитно Преди 3 часа

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Свят Преди 3 часа

Украйна вече отхвърли да е замесена

Илон Мъск

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Свят Преди 3 часа

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

България Преди 3 часа

Прокуратурата е започнала разследване

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 4 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

България Преди 4 часа

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

<p>Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година</p>

НСИ: Все повече българи се въздържат от покупка на жилище, кола или да правят ремонт в следващата 1 година

България Преди 4 часа

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Народният театър с 8 номинации за ИКАР 2026

Edna.bg

Цвети Радойчева: Астролог ме прати в Лондон за ЧРД

Edna.bg

БФС взе решение за расисткия скандал на мача Лудогорец - Левски

Gong.bg

Преместиха дербито Локо Пд – Ботев Пд за Sesame Купа на България

Gong.bg

Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”

Nova.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg