Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

9 февруари 2026, 21:20
Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю
Източник: Getty Images

К рал Чарлз III е заявил, че е „готов да съдейства“ на полицията, ако бъде потърсен във връзка с обвиненията, че неговият брат, бившият принц Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн по времето, когато е бил търговски пратеник на Великобритания.

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

„Кралят ясно е изразил дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н (Андрю) Маунтбатън-Уиндзор“, се казва в изявление на двореца, след като британската полиция съобщи, че „оценява“ сигналите за неправомерно поведение, произтичащи от материали, свързани с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Епстийн.

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

„Макар конкретните твърдения да са въпрос, на който г-н Маунтбатън-Уиндзор трябва да отговори сам, ако бъдем потърсени от полицията на Темз Вали, ние сме готови да окажем съдействие, както може да се очаква“, се допълва изявлението.

Източник: БГНЕС    
