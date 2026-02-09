Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

К рал Чарлз III е заявил, че е „готов да съдейства“ на полицията, ако бъде потърсен във връзка с обвиненията, че неговият брат, бившият принц Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн по времето, когато е бил търговски пратеник на Великобритания.

„Кралят ясно е изразил дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н (Андрю) Маунтбатън-Уиндзор“, се казва в изявление на двореца, след като британската полиция съобщи, че „оценява“ сигналите за неправомерно поведение, произтичащи от материали, свързани с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Епстийн.

„Макар конкретните твърдения да са въпрос, на който г-н Маунтбатън-Уиндзор трябва да отговори сам, ако бъдем потърсени от полицията на Темз Вали, ние сме готови да окажем съдействие, както може да се очаква“, се допълва изявлението.