Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Ангелов: Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора

9 февруари 2026, 18:21
Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк
Жертвите от „Петрохан" сами подпалили хижата с книги и пелети

Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети
„Угощението на реалността" в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ
Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово
Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи
Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите
Проклятието на „шестицата": Мистерията „Петрохан" възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

П ред камерата на NOVA застана мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали е убийство (СНИМКИ)

Жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, които преди това са били във фаталната хижа "Петрохан".

Открилият кемпера Николай Ангелов подал сигнал на спешния телефон 112.

Кемперът на ужаса от "Петрохан": Прострелян в главата със сплетени ръце

"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал да си почива там", разкри очевидецът.

"Както си карах с джипа към кошарата ми, направо се натъкнах на кемпера. Беше отбит на 3-4 метра от пътя. Спрях. Видя ми се нереално по това време да има такава машина там. Не се виждат всеки ден такива коли горе. Натиснах клаксона 2-3 пъти, но никой се не показа", спомня си мъжът.

"На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото. Не реагира при натискане на клаксона. Направо слязох и минах от другата страна - откъм него и видях, че имаше кръв по главата. Директно се изтеглих и набрах телефон 112", казва Ангелов.

Трасето от село Згориград до билото е трудно проходимо. Затова и той решил да мине през Паволче и Челопек.

