Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

П ред камерата на NOVA застана мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари.

Жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, които преди това са били във фаталната хижа "Петрохан".

Открилият кемпера Николай Ангелов подал сигнал на спешния телефон 112.

"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал да си почива там", разкри очевидецът.

"Както си карах с джипа към кошарата ми, направо се натъкнах на кемпера. Беше отбит на 3-4 метра от пътя. Спрях. Видя ми се нереално по това време да има такава машина там. Не се виждат всеки ден такива коли горе. Натиснах клаксона 2-3 пъти, но никой се не показа", спомня си мъжът.

"На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото. Не реагира при натискане на клаксона. Направо слязох и минах от другата страна - откъм него и видях, че имаше кръв по главата. Директно се изтеглих и набрах телефон 112", казва Ангелов.

Трасето от село Згориград до билото е трудно проходимо. Затова и той решил да мине през Паволче и Челопек.