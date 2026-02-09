Свят

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

9 февруари 2026, 22:04
Източник: AP/БТА

Р усия продължава да провежда кампания на "когнитивна война“, чиято същност е да извършва малки атаки през границата в неактивни участъци от фронта в Северна Украйна. Основната цел на това е да се опита да убеди Запада, че фронтовата линия уж се срива. Това пише в нов доклад на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW).

Анализаторите припомнят, че на 8 февруари руското Министерство на отбраната обяви, че руснаците уж са превзели Сидоровка в Сумска област. Руските "военни кореспонденти“ писаха, че превземането на селището ще стане част от така наречената "буферна зона“ в региона, предава "Фокус“.

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

ISW подчертава, че няма визуални доказателства, че руснаците действително са превзели Сидоровка. Анализатори отбелязват, че това селище се намира на изток от Комаривка, също неактивен участък от фронта, където руснаците започнаха трансгранични атаки през декември 2025 г.

От ISW обръщат внимание и на изявления на "военни кореспонденти“ от Русия, че руското командване планира да създаде над 20 щурмови групи от елементи на руския 2-ри мотострелков полк на Ракетните войски със стратегическо предназначение. Твърди се, че такива групи се планират да бъдат включени в настъпление дълбоко в Сумска област.

Отбелязва се, че руското командване злоупотребява със специализирания персонал на РВС като щурмови войски в Сумска посока.

Освен това анализаторите припомнят, че руснаците започнаха да извършват трансгранични атаки в северната част на Сумска и Харковска области в края на декември 2025 г. Те смятат, че по този начин Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори.

За да убедят Запада, че фронтът в Украйна уж се "разпада“, руснаците публично обявиха превземането на Грабовско, Комаривка, Бела Береза ​​и Поповка. Анализаторите също така не изключват, че настъплението към Сотницки Козачек северозападно от Харков вероятно е част от тези усилия.

Няма доказателства, че Русия е постигнала значителен напредък в постигането на каквато и да е оперативно значима цел след предполагаемото превземане на тези малки гранични села.

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

"Кремъл вероятно се стреми да представи тези ограничени трансгранични атаки като нова, широка руска офанзива, която подсилва разказа на Кремъл за неизбежността на военната победа на Русия в Украйна, за да тласне Запада и Украйна да капитулират пред исканията на Русия сега от страх от засилени руски настъпателни операции в бъдеще“, смятат от ISW.

Източник: Фокус    
