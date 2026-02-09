В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

П рокурори по дело за военни престъпления поискаха присъда от 45 години затвор за бившия президент на Косово и партизански лидер Хашим Тачи, както и за още трима бивши високопоставени фигури от бунтовниците, предаде АФП.

И четиримата са изправени пред обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството за предполагаемата им отговорност за убийства, изтезания и други злоупотреби, извършени от членове на Армията за освобождение на Косово (АОК) по време на войната със Сърбия през 90-те години.

Трибуналът в Хага обвини Хашим Тачи във военни престъпления

Докато процесът изслушваше заключителните пледоарии - последния етап преди съдът да се оттегли, за да вземе решение по присъдата - специалният прокурор Кимбърли Уест заяви, че обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми, които са на възраст над 50 години.

Хашим Тачи подаде оставка, отива на съд за военни престъпления

„Тежестта на обвиненията не е намаляла с изтичането на времето“, заяви Уест пред съда.