В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

9 февруари 2026, 19:54
В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи
Източник: EPA/БГНЕС

П рокурори по дело за военни престъпления поискаха присъда от 45 години затвор за бившия президент на Косово и партизански лидер Хашим Тачи, както и за още трима бивши високопоставени фигури от бунтовниците, предаде АФП. 

И четиримата са изправени пред обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството за предполагаемата им отговорност за убийства, изтезания и други злоупотреби, извършени от членове на Армията за освобождение на Косово (АОК) по време на войната със Сърбия през 90-те години. 

Докато процесът изслушваше заключителните пледоарии - последния етап преди съдът да се оттегли, за да вземе решение по присъдата - специалният прокурор Кимбърли Уест заяви, че обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми, които са на възраст над 50 години. 

„Тежестта на обвиненията не е намаляла с изтичането на времето“, заяви Уест пред съда.

Източник: БГНЕС    
Военни престъпления Хашим Тачи Трибунал в Хага
