Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

9 февруари 2026, 21:31
Източник: EPA/БГНЕС

С ръбският президент Александър Вучич посети неофициално северния сръбски град Нови Сад вчера, стана ясно от профила му в Инстаграм.

Публикувани снимки и видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич и синовете му пред павилион за бързо хранене близо до панаира в Нови Сад.

Павилионът, който носи името "Индекс" (студентска книжка) е много популярен и сред студентите в града, където преди 15 месеца се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Нови Сад се превърна в символ на съпротивата срещу Вучич (СНИМКИ)

Трагедията предизвика масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които продължават година и три месеца в цяла Сърбия.

Студенти, участващи в блокадата на Философския факултет на университета в Нови Сад, реагираха на посещението на Вучич с публикация в X.

„Вучич дойде в Нови Сад за първи път след падането на козирката (на жп гарата). Не заради истината, а заради сандвичи", коментираха студентите.

Опозиционният общински съветник в Нови Сад Миран Погачар също коментира посещението на Вучич в града, което не бе предварително обявено, и го нарече „доказателство за поражението на неговата политика“.

„Тази сутрин, неделя, след като цялата улица беше разчистена, около 10 часа Вучич тайно се срещна със своите поддръжници. Вместо да посети жп гарата и да отдаде почит на загиналите, той проведе митинг пред ресторант за бързо хранене“, написа снощи Погачар в профила си във Фейсбук.

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

Кметът на Нови Сад Жарко Мичин определи визитата на Вучич като политическо послание, предава агенция ТАНЮГ.

"Днешното пристигане на президента Вучич не е съвпадение, а политическо послание, показателно за това, че гражданите знаят кой работи, кой строи, кой поема отговорност и кой застава до народа си дори в трудни моменти. Сърбия спечели, защото не позволи да бъде водена от тези, които рушат, а от тези, които създават, строят и гледат към бъдещето“, написа Мичин снощи в социалната мрежа Екс.

Припомняме, че Вучич е бил за последно в Нови Сад на 5 ноември 2024 г., вечерта на първия масов антиправителствен протест в този град, когато демонстранти поискаха оставката на властите заради смъртта на 16 души при инцидента на жп гарата, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Същата вечер имаше инциденти и сблъсъци между полицията и някои от демонстрантите, а сградата на кметството също беше повредена.

През следващите 15 месеца вълна от протести заля цяла Сърбия, като стотици хиляди хора излязоха по улиците.

Демонстрантите, водени от студенти, искат свикване на предсрочни парламентарни избори и установяване на отговорност за инцидента, като фокусът на протеста е върху обвиненията, че до трагедията се е стигнало заради корупционни действия на управляващите.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
