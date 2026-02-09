Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

С лед протест на Окръжната прокуратура в Монтана, Окръжният съд в Монтана прие най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Милчо Филипов на 54 г. Лом, обвинен в блудство с малолетни деца. Окръжният съд в Монтана отмени определение на Районния съд в Лом, с което на Филипов бе наложена по-леката мярка „подписка“.

Председателят на съдебния състав на висшестоящия съд в Монтана съдия Диана Кузманова каза, че решението на Районния съд в Лом към онзи момент е било правилно, тъй като не е имало други представени доказателства, освен случая на 31 януари, а впоследствие е събран заявителски материал и за други случаи. Освен това има опасност обвиняемият да извърши ново престъпление с оглед на съдебното му минало – криминална регистрация и други подобни престъпления.

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Според събраните по делото материали на 31 януари 2026 година Милчо Филипов е влязъл в дома на свои познати в квартал „Стадиона“ в Лом под предлог, че ще говори с тях за работа и като е разбрал, че децата им са сами, а родителите са извън къщата, е извършил блудствени действия без физически контакт с момиченце на осем години и момченце на седем години. Малко след това той е бил задържан, а на открито заседание на 3 февруари Районният съд в Лом е определил мярка за неотклонение „подписка“. Веднага след обявяването на решението на съда в квартал „Стадиона“ е имало протест с участието на стотици хора от квартала – митинг и шествие. Те са искали съдът да вземе постоянна мярка за задържане на Милчо Филипов. На 5 февруари пред съда в Лом е имало друг протест със същото искане. Днес пред Окръжния съд в Монтана също имаше хора от квартал „Стадиона“ в Лом, които искаха постоянно задържане за обвиняемия. По време на протестите бяха отправени предупреждения за саморазправа, ако Филипов се върне в квартала.

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Окръжният прокурор на Монтана Росен Петков, който представляваше държавното обвинение на делото днес, съобщи, че представя нови протоколи от разпити на свидетели, които уличават обвиняемия в блудства и с други малолетни деца от квартала. Той заяви, че протестът на Окръжната прокуратура в Монтана срещу решението на Районния съд в Лом е напълно основателен с оглед на събраните доказателства по няколко подобни случая в квартал „Стадиона“ и изрази задоволство от крайното решение на съда в Монтана.

Обвиняемият Милчо Филипов каза пред БТА, че отхвърля всичките повдигнати му обвинения и допълни, че ставащото е „цирк, с който се цели моето очерняне“. Той съобщи, че се занимава със строителство, има легална фирма и дава работа на местни хора и сподели, че е семеен с две деца на 19 и 23 години и ще се стреми по всякакъв възможен начин да изчисти името си.