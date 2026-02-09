Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

О семнадесетмесечно момиченце, задържано от седмици от американските имиграционни власти беше върнато в център на задържане и му бяха отказани медицински грижи след хоспитализация със животозастрашаващо респираторно заболяване, става ясно от иск предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде "Ройтерс".

Бебето, посочено с името Амалия, е било освободено от имиграционните власти, след като родителите му подали иск в петък. И родителите, които също са били задържани, са били освободени. Искът е бил за освобождаването и на тримата от център за задържане.

Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, става ясно от иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.

"Бебето Амалия никога не е трябвало да бъде задържано. То за малко да умре в Дили", каза адвокатката на семейството.