Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Семейството е било задържано по време на проверка

9 февруари 2026, 18:57
Източник: Istock

О семнадесетмесечно момиченце, задържано от седмици от американските имиграционни власти беше върнато в център на задържане и му бяха отказани медицински грижи след хоспитализация със животозастрашаващо респираторно заболяване, става ясно от иск предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде "Ройтерс".

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Бебето, посочено с името Амалия, е било освободено от имиграционните власти, след като родителите му подали иск в петък. И родителите, които също са били задържани, са били освободени. Искът е бил за освобождаването и на тримата от център за задържане.

САЩ депортираха 4-годишно дете, болно от рак

Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, става ясно от иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.

"Бебето Амалия никога не е трябвало да бъде задържано. То за малко да умре в Дили", каза адвокатката на семейството.

