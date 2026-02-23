Любопитно

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

23 февруари 2026, 06:34
Източник: iStock

М алко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки. В допълнение към естествените промени, свързани с възрастта, и излагането на ултравиолетова светлина, нивата на стрес, качеството на съня, условията на околната среда и ежедневните навици влияят върху състоянието на кожата.

Вътрешно стареене и генетика

Мона Гохара, доктор по медицина, доцент по клинична дерматология в Медицинския факултет на Йейл, заяви, че тялото претърпява вътрешно стареене, което се контролира от гени.

С течение на времето кожните клетки се делят по-неефективно, производството на колаген намалява и естествените системи за възстановяване на кожата се забавят.

„Стареенето настъпва неусетно според генетичния план, с който сте родени“, отбеляза експертът.

Стрес

Междувременно, стресът състарява кожата по-бавно, но не по-малко силно. Стресът и генетиката са неразривно свързани. Първият състарява кожата по същия начин, по който „фоновите приложения изтощават батерията на телефона ви“.

Хроничният кортизол подхранва възпалението, нарушава съня и постепенно разрушава колагена.

Експертът препоръчва да се практикува дълбоко дишане, да се прави кратка разходка на открито, да се разтягате, да пеете в колата или да танцувате на две песни. Малките пренастройки на нервната система помагат за облекчаване на състоянието.

Захар

Джошуа Зайхнер, дерматолог и директор на козметичните и клинични изследвания в отделението по дерматология в болница „Маунт Синай“, заяви, че постоянно високите нива на кръвната захар водят до процес, наречен гликация.

Молекулите на захарта се прикрепят към колагена, правейки го твърд, така че вместо да се огъва, колагенът се напуква, което води до бръчки и отпускане на кожата.

Ето защо е необходимо да се придържате към балансирана диета и да ограничите приема на захар, нишестета и храни с високо съдържание на захар. Високите нива на захар също са свързани с акне, така че намаляването им може да помогне за поддържане на по-чист тен.

Пушене

Пушенето във всякаква форма е най-големият фактор за стареенето на кожата, освен излагането на слънце. Никотинът свива кръвоносните съдове, ограничавайки доставянето на кислород и хранителни вещества до кожата.

С течение на времето това забавя заздравяването и ускорява разграждането на колагена, което води до преждевременни бръчки и промени в текстурата на кожата. Заменете почивката си за цигари с петминутна разходка или дъвка с мента.

Как да предотвратим преждевременното стареене

Сън за възстановяване на кожата

Кожата се възстановява сама през нощта. Ако не спите достатъчно, производството на колаген намалява и възпалението се увеличава. Полезно е да използвате копринена калъфка за възглавница , която намалява триенето и помага на кожата и косата ви да стареят по-бавно.

Защита от замърсяване

Смогът и праховите частици причиняват оксидативен стрес, който разгражда колагена и отслабва кожната бариера. Използвайте антиоксидантни серуми с витамин C и ниацинамид.

Ретинол

Използвайте ретиноиди за стимулиране на колагена и пептиди за подпомагане на кожната сигнализация.

Ретинолът е форма на витамин А, която:

  • стимулира производството на колаген
  • ускорява обновяването на кожните клетки
  • намалява бръчките и фините линии
  • изравнява тена и текстурата на кожата
  • намалява пигментацията и пост-акнето
  • подобрява еластичността на кожата
Източник: rbc.ua    
