11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Т урен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст, съобщава People. Миналата година 11-годишното дете търсело камъни с баба си и дядо си, Пати и Том Патерсън, в публичната земя, управлявана от Бюрото за управление на земите в югозападен Уайоминг, когато открило вкаменени останки от костенурки, датиращи от милиони години.

„Търсихме камъни и намерихме бели, подобни на миди черупки... и сякаш бяха счупени, някои не бяха... много крехки, а после просто ми омръзна и то започна да прави странни неща и го намерих“, каза Турен, предаде Wyoming News Now във вторник, 10 февруари.

Според прессъобщени, Бюрото за управление на земите (BLM) заяви, че праисторическото животно е останало в някогашното езеро Госиуте в продължение на близо 48 милиона години.

Много преди откритието на Турен, това, което сега е сухият басейн на Голямата река Грийн, е било голяма тропическа заливна низина с изобилие от риба, крокодили и костенурки.

Пати и Том казаха, че са знаели, че внукът им е открил нещо специално и са изпратили снимка на майка му, геологът-любител Теса Патерсън.

„Това взриви умовете ни. Чудехме се: „Какво е това?“, каза Теса, според Wyoming Public Media.

След това тричленното семейство следва указанията и докладва за откритието на BLM, като палеонтологичният персонал в полевия офис на Рок Спрингс (RSFO) е предупреден.

„В рамките на няколко минути успяхме да кажем, че това е доста цяла черупка на костенурка и си струва да бъде колекционирана“, каза музейният специалист Джей Пи Кавиджели, който е бил част от екипа за разкопки, предаде WPM.

Служители на BLM потвърдиха, че фосилът е „почти завършен и забележително добре запазен“.

Кавиджели класифицира костенурката като мекочерупчеста, казвайки, че много от нейните потомци са живи днес.

„Да кажем, че имате опит в наблюдението на мекочерупчести костенурки във Флорида или Луизиана и сте дошли тук, пътували сте във времето, върнали сте се 50 милиона години назад – бихте могли да кажете: „Това е мекочерупкова костенурка“, обясни той.

Крейг Томас, археолог и координатор по палеонтология за полевия офис на BLM Rock Springs, каза пред WPM, че Турен е открил екземпляра точно навреме.

„Ако не ги открием навреме, те са склонни да се разградят бързо, когато достигнат повърхността“, каза Томас за вкаменелостта.

Турен не само помогнал с разкопките, но и служителите му позволили да даде име на археологическата си находка. Той избра „Малкия Тими“ за костенурката.

„Това откритие не би било възможно без проницателното наблюдение на Турен за вкаменелости и решението му да докладва за вкаменелостта на BLM. Като постъпи правилно, той беше възнаграден с уникална и запомняща се възможност да участва в процеса на разкопките“, се казва в прессъобщението на BLM.

„Неговото откритие не само помогна за запазването на важна част от палеонтологичната история на Уайоминг, но и подчерта ролята, която обществеността играе в защитата и отговорното докладване на научни ресурси, открити на обществени земи“, продължава изявлението.

Малкият Тими вече ще нарича Геоложкия музей Тейт свой дом, за да го виждат всички.