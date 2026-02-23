Любопитно

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Турен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст

23 февруари 2026, 06:33
11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години
Източник: iStock

Т урен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст, съобщава People. Миналата година 11-годишното дете търсело камъни с баба си и дядо си, Пати и Том Патерсън, в публичната земя, управлявана от Бюрото за управление на земите в югозападен Уайоминг, когато открило вкаменени останки от костенурки, датиращи от милиони години

„Търсихме камъни и намерихме бели, подобни на миди черупки... и сякаш бяха счупени, някои не бяха... много крехки, а после просто ми омръзна и то започна да прави странни неща и го намерих“, каза Турен, предаде Wyoming News Now във вторник, 10 февруари.

Според прессъобщени, Бюрото за управление на земите (BLM) заяви, че праисторическото животно е останало в някогашното езеро Госиуте в продължение на близо 48 милиона години.

Много преди откритието на Турен, това, което сега е сухият басейн на Голямата река Грийн, е било голяма тропическа заливна низина с изобилие от риба, крокодили и костенурки.

Пати и Том казаха, че са знаели, че внукът им е открил нещо специално и са изпратили снимка на майка му, геологът-любител Теса Патерсън.

„Това взриви умовете ни. Чудехме се: „Какво е това?“, каза Теса, според Wyoming Public Media.

След това тричленното семейство следва указанията и докладва за откритието на BLM, като палеонтологичният персонал в полевия офис на Рок Спрингс (RSFO) е предупреден.

„В рамките на няколко минути успяхме да кажем, че това е доста цяла черупка на костенурка и си струва да бъде колекционирана“, каза музейният специалист Джей Пи Кавиджели, който е бил част от екипа за разкопки, предаде WPM.

Служители на BLM потвърдиха, че фосилът е „почти завършен и забележително добре запазен“.

Кавиджели класифицира костенурката като мекочерупчеста, казвайки, че много от нейните потомци са живи днес.

„Да кажем, че имате опит в наблюдението на мекочерупчести костенурки във Флорида или Луизиана и сте дошли тук, пътували сте във времето, върнали сте се 50 милиона години назад – бихте могли да кажете: „Това е мекочерупкова костенурка“, обясни той.

Крейг Томас, археолог и координатор по палеонтология за полевия офис на BLM Rock Springs, каза пред WPM, че Турен е открил екземпляра точно навреме.

„Ако не ги открием навреме, те са склонни да се разградят бързо, когато достигнат повърхността“, каза Томас за вкаменелостта.

Турен не само помогнал с разкопките, но и служителите му позволили да даде име на археологическата си находка.  Той избра „Малкия Тими“ за костенурката.

„Това откритие не би било възможно без проницателното наблюдение на Турен за вкаменелости и решението му да докладва за вкаменелостта на BLM. Като постъпи правилно, той беше възнаграден с уникална и запомняща се възможност да участва в процеса на разкопките“, се казва в прессъобщението на BLM.

„Неговото откритие не само помогна за запазването на важна част от палеонтологичната история на Уайоминг, но и подчерта ролята, която обществеността играе в защитата и отговорното докладване на научни ресурси, открити на обществени земи“, продължава изявлението. 

Малкият Тими вече ще нарича Геоложкия музей Тейт свой дом, за да го виждат всички.

Източник: People    
Турен Поуп Вкаменелост на костенурка Палеонтология Уайоминг Бюро за управление на земите BLM Млад откривател Езеро Госиуте Разкопки Малкия Тими Геоложки музей Тейт
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен

23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 10 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 9 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 7 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Бетонни чудовища&quot;&nbsp;ядосаха жители на Верона</p>

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

България Преди 7 минути

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Любопитно Преди 40 минути

Теорията за самоутвърждаването е предложена от психолога Клод Стийл в края на 80-те години на миналия век и остава популярна и днес

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

България Преди 43 минути

Това е 49-дневно пътешествие на духа, което ни подготвя за триумфа на живота над смъртта – Възкресение Христово

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

България Преди 9 часа

Илашчук: Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

България Преди 12 часа

Братът на жертвата говори за първи път пред медии

Украйна: Почти освободихме Купянск

Украйна: Почти освободихме Купянск

Свят Преди 13 часа

Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

България Преди 14 часа

Извършват се процесуално-следствени действия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 14 часа

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Свят Преди 14 часа

В момента самият Тръмп не се намира там

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

България Преди 15 часа

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов"

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Свят Преди 15 часа

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Свят Преди 15 часа

Афганистан: Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Свят Преди 16 часа

Хийли иска да първият, който ще прати войски в Украйна

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Любопитно Преди 16 часа

За първи път подобна трансгенерационна връзка е ясно доказана

Принцеса Нур Пахлави

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Свят Преди 17 часа

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

България Преди 17 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 23 февруари, понеделник

Edna.bg

Дрю Баримор на 51! Историята на момичето, което порасна пред очите ни

Edna.bg

"Жълтата подводница" потопи Валенсия в регионалния дуел

Gong.bg

Страхотно - български национал с 90 минути за лидера в Гърция

Gong.bg

Доналд Тръмп подлага на изпитание Първата поправка: Хронология на събитията

Nova.bg

Дъжд и сняг в средата на седмицата

Nova.bg