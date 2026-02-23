България

Незаконно сметище край Западния парк се превръща в паркинг на СДВР за конфискувани коли

Теренът в Красна поляна, използван с години като бунище в района на Факултета, вече е облагороден, съобщиха от Столична община

23 февруари 2026, 07:31
Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

След снеговалежите: Обрат във времето днес

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

В столичния квартал "Красна поляна" председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и районният кмет Димитър Петров днес ще предадат облагородения паркинг за срок от 10 години безвъзмездно за нуждите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), където ще се съхраняват иззетите от органите на реда автомобили, съобщиха от Столична община.

Багери събарят незаконни гаражи в столичен квартал

Припомняме, че през май 2024 г. от Столичния общински съвет (СОС) предложиха незаконно сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания. Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище. 

Източник: БТА, Марин Колев    
