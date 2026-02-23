Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Е дна проверка на пътя променя живота на Наталия Андреева, майка на пет деца, след като полеви тест за наркотици отчита наличие на амфетамини. Въпреки отрицателния тест за алкохол и категоричното отричане за употреба на забранени субстанции, жената губи шофьорската си книжка и прекарва денонощие в ареста на 9-о РУ в София.

Наталия работи като доставчик на храна. По време на полицейска проверка тестът за алкохол е отрицателен, но полевият тест за наркотици отчита амфетамин. „Беше шок. Бях сигурна, че няма какво да покаже, защото не съм употребявала”, разказва Наталия, цитирана от NOVA .

Тя обяснява пред органите на реда, че е била физически изтощена, тъй като е работила 24 часа без прекъсване, прехвърляйки се от една работа на друга. Преди проверката е консумирала разтворим „Упсарин С“ и енергийна напитка. Въпреки обясненията ѝ, тя е задържана за 24 часа. „В колата полицаите ми казаха: „Може сега да си признаеш”. Казах им, че няма какво да признавам”, спомня си жената. В районното управление са ѝ отнети личните вещи, след което е прибрана в килия.

Отнеха книжката на жена след фалшиво положителен тест за наркотици

Трудностите през 5-месечното чакане

След излизането от ареста Наталия е принудена да чака 5 месеца за резултатите от кръвната проба. През този период тя остава без работа и без възможност да шофира, което се оказва критично за семейството ѝ. Един от синовете ѝ, Виктор, страда от тежък диабет и често вдига висока кръвна захар, което налага спешно транспортиране до болница.

„Водих го с такси до болницата, беше вдигнал 38 захар, беше за интензивно отделение. Докато дойде таксито, докато стигнем, това отнема много време”, споделя тя. По време на тези събития Наталия е била и бременна с петото си дете, което допълнително е затруднило придвижването ѝ без автомобил за ежедневни нужди. Поради натрупаните трудности семейството е взело решение да напусне София и да се премести.

След пет месеца разследващият полицай се свързва с нея, за да съобщи, че кръвните проби са отрицателни. Наталия получава постановление от прокуратурата и успява да си върне шофьорската книжка от КАТ.

