Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Е дна проверка на пътя променя живота на Наталия Андреева, майка на пет деца, след като полеви тест за наркотици отчита наличие на амфетамини. Въпреки отрицателния тест за алкохол и категоричното отричане за употреба на забранени субстанции, жената губи шофьорската си книжка и прекарва денонощие в ареста на 9-о РУ в София.
Наталия работи като доставчик на храна. По време на полицейска проверка тестът за алкохол е отрицателен, но полевият тест за наркотици отчита амфетамин. „Беше шок. Бях сигурна, че няма какво да покаже, защото не съм употребявала”, разказва Наталия, цитирана от NOVA.
Тя обяснява пред органите на реда, че е била физически изтощена, тъй като е работила 24 часа без прекъсване, прехвърляйки се от една работа на друга. Преди проверката е консумирала разтворим „Упсарин С“ и енергийна напитка. Въпреки обясненията ѝ, тя е задържана за 24 часа. „В колата полицаите ми казаха: „Може сега да си признаеш”. Казах им, че няма какво да признавам”, спомня си жената. В районното управление са ѝ отнети личните вещи, след което е прибрана в килия.
- Трудностите през 5-месечното чакане
След излизането от ареста Наталия е принудена да чака 5 месеца за резултатите от кръвната проба. През този период тя остава без работа и без възможност да шофира, което се оказва критично за семейството ѝ. Един от синовете ѝ, Виктор, страда от тежък диабет и често вдига висока кръвна захар, което налага спешно транспортиране до болница.
„Водих го с такси до болницата, беше вдигнал 38 захар, беше за интензивно отделение. Докато дойде таксито, докато стигнем, това отнема много време”, споделя тя. По време на тези събития Наталия е била и бременна с петото си дете, което допълнително е затруднило придвижването ѝ без автомобил за ежедневни нужди. Поради натрупаните трудности семейството е взело решение да напусне София и да се премести.
След пет месеца разследващият полицай се свързва с нея, за да съобщи, че кръвните проби са отрицателни. Наталия получава постановление от прокуратурата и успява да си върне шофьорската книжка от КАТ.
