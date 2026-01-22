Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

Любопитно

Обновена преди 18 минути / 22 януари 2026, 15:44
Източник: БТА

Д ойде време за номинациите за "Оскар" 2026.

Номинираните за 98-ите награди на Академията се обявяват от Даниел Брукс и Луис Пулман в четвъртък, 22 януари, в 8:30 ч. източно време, включително и за съвсем нова категория: "Най-добър кастинг".

Тази година общо 201 филма са в надпреварата за участие в категорията "Най-добър филм", но само 10 ще попаднат в окончателния списък.

Конан О’Брайън се завръща като водещ на церемонията, която ще се излъчва на живо в неделя, 15 март, от 19:00 ч. източно време. От 2029 г. шоуто се излъчва в YouTube.

Прочетете по-долу за пълния списък с номинации.

Списъкът се обновява на живо! Презаредете страницата за актуализации!

1. Най-добър филм

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

2. Най-добър актьор

  • Тимъти Шаламе – Marty Supreme
  • Леонардо Ди Каприо – One Battle After Another
  • Итан Хоук – Blue Moon
  • Майкъл Б. Джордан – Sinners
  • Вагнер Мура – The Secret Agent

3. Най-добра актриса

  • Джеси Бъкли – Hamnet
  • Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
  • Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
  • Ренате Рейнсве – Sentimental Value
  • Ема Стоун – Bugonia

4. Най-добър актьор в поддържаща роля

  • Бенисио дел ТороOne Battle After Another
  • Джейкъб ЕлърдиFrankenstein
  • Делрой ЛиндоSinners
  • Шон ПенOne Battle After Another
  • Стелан СкарсгардSentimental Value

5. Най-добра актриса в поддържаща роля

  • Ел ФанингSentimental Value
  • Инга Ибсдотер ЛилеосSentimental Value
  • Ейми МадиганWeapons
  • Уунми МосакуSinners
  • Теяна ТейлърOne Battle After Another

6. Най-добър режисьор

  • Хлое Чжао – Hamnet
  • Джош Сафди – Marty Supreme
  • Пол Томас Андерсън – One Battle After Another
  • Йоаким Триер – Sentimental Value
  • Раян Куглър – Sinners

7. Най-добър оригинален сценарий

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

8. Най-добър адаптиран сценарий

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

9. Най-добър анимационен пълнометражен филм

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

10. Най-добър международен пълнометражен филм

  • The Secret Agent – Бразилия
  • It Was Just an Accident – Франция
  • Sentimental Value – Норвегия
  • Sirat – Испания
  • The Voice of Hind Rajab – Тунис

11. Най-добър кастинг

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

12. Най-добра операторска работа

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

13. Най-добра сценография 

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

14. Най-добър монтаж

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

15. Най-добра оригинална музика

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

16. Най-добра оригинална песен

  • "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
  • "Golden" - KPop Demon Hunters
  • "I Lied to You" - Sinners
  • "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
  • "Train Dreams" - Train Dreams

17. Най-добър звук

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

18. Най-добри визуални ефекти

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

19. Най-добър грим и прически

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

20. Най-добър дизайн на костюми

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

21. Най-добър късометражен анимационен филм

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

22. Най-добър късометражен игрален филм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

23. Най-добър пълнометражен документален филм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

24. Най-добър късометражен документален филм

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: "Were and Are Gone"
  • The Devil Is Busy

Хорърът с исторически елементи „Грешници“ постави нов рекорд в историята на наградите „Оскар“, след като получи общо 16 номинации, съобщи Американската филмова академия.

Филмът, повлиян от блус естетиката и посветен на сегрегацията в южните щати на САЩ, дело на режисьора Райън Куглър, беше отличен с номинации в почти всички възможни категории, включително и за най-добър филм.

Източник: people, БГНЕС    
