Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

Д ойде време за номинациите за "Оскар" 2026.
Номинираните за 98-ите награди на Академията се обявяват от Даниел Брукс и Луис Пулман в четвъртък, 22 януари, в 8:30 ч. източно време, включително и за съвсем нова категория: "Най-добър кастинг".
Тази година общо 201 филма са в надпреварата за участие в категорията "Най-добър филм", но само 10 ще попаднат в окончателния списък.
Конан О’Брайън се завръща като водещ на церемонията, която ще се излъчва на живо в неделя, 15 март, от 19:00 ч. източно време. От 2029 г. шоуто се излъчва в YouTube.
Прочетете по-долу за пълния списък с номинации.
Списъкът се обновява на живо! Презаредете страницата за актуализации!
1. Най-добър филм
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
2. Най-добър актьор
- Тимъти Шаламе – Marty Supreme
- Леонардо Ди Каприо – One Battle After Another
- Итан Хоук – Blue Moon
- Майкъл Б. Джордан – Sinners
- Вагнер Мура – The Secret Agent
3. Най-добра актриса
- Джеси Бъкли – Hamnet
- Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
- Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
- Ренате Рейнсве – Sentimental Value
- Ема Стоун – Bugonia
4. Най-добър актьор в поддържаща роля
- Бенисио дел Торо – One Battle After Another
- Джейкъб Елърди – Frankenstein
- Делрой Линдо – Sinners
- Шон Пен – One Battle After Another
- Стелан Скарсгард – Sentimental Value
5. Най-добра актриса в поддържаща роля
- Ел Фанинг – Sentimental Value
- Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value
- Ейми Мадиган – Weapons
- Уунми Мосаку – Sinners
- Теяна Тейлър – One Battle After Another
6. Най-добър режисьор
- Хлое Чжао – Hamnet
- Джош Сафди – Marty Supreme
- Пол Томас Андерсън – One Battle After Another
- Йоаким Триер – Sentimental Value
- Раян Куглър – Sinners
7. Най-добър оригинален сценарий
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
8. Най-добър адаптиран сценарий
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
9. Най-добър анимационен пълнометражен филм
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
10. Най-добър международен пълнометражен филм
- The Secret Agent – Бразилия
- It Was Just an Accident – Франция
- Sentimental Value – Норвегия
- Sirat – Испания
- The Voice of Hind Rajab – Тунис
11. Най-добър кастинг
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
12. Най-добра операторска работа
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
13. Най-добра сценография
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
14. Най-добър монтаж
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
15. Най-добра оригинална музика
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
16. Най-добра оригинална песен
- "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
- "Golden" - KPop Demon Hunters
- "I Lied to You" - Sinners
- "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
- "Train Dreams" - Train Dreams
17. Най-добър звук
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
18. Най-добри визуални ефекти
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
19. Най-добър грим и прически
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
20. Най-добър дизайн на костюми
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
21. Най-добър късометражен анимационен филм
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
22. Най-добър късометражен игрален филм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
23. Най-добър пълнометражен документален филм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
24. Най-добър късометражен документален филм
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
Хорърът с исторически елементи „Грешници“ постави нов рекорд в историята на наградите „Оскар“, след като получи общо 16 номинации, съобщи Американската филмова академия.
Филмът, повлиян от блус естетиката и посветен на сегрегацията в южните щати на САЩ, дело на режисьора Райън Куглър, беше отличен с номинации в почти всички възможни категории, включително и за най-добър филм.