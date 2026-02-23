Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи в неделя агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.
Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, започнал в четвъртък. По време на конгреса са избрани и членове на Централния комитет на партията и са приети промени в партийния устав, информира КЦНА, без да предостави допълнителни подробности за промените.
В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун биват приписани заслуги за повишаване на престижа на Северна Корея, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на страната „в елитна и мощна армия“.
Под негово ръководство са били радикално подобрени севернокорейските възможностти за военното възпиране чрез ядрените сили на страната.
Конгресът на управляващата Корейска трудова партия, най-голямото политическо събитие в страната, бива провеждан на всеки пет години.
Kongres ke-9 Partai Buruh Korea (WPK) secara resmi menetapkan kembali Kim Jong-un sebagai Sekretaris Jenderal partai berkuasa di Korea Utara tersebut. https://t.co/2eZY9c5bcg— Media Indonesia (@mediaindonesia) February 23, 2026
Преизбирането на Ким Чен Ун за генерален секретар на Партията на труда незабавно получи топло одобрение от Пекин. Китайският президент Си Дзинпин заяви, че е готов да „напише нова глава" в отношенията между двете страни.
В поздравителното си послание Си загатна за нарастващото геополитическо напрежение в света, отбелязвайки, че човечеството е изправено пред „промени, случващи се веднъж в столетие" — формулировка, която Пекин често използва, за да опише преустройството на световния ред и нарастващото противопоставяне със Запада.
General Secretary of the Communist Party of China Central Committee Xi Jinping on Monday congratulated Kim Jong Un on his election as the general secretary of the Workers' Party of Korea of the Democratic People's Republic of Korea. #XinhuaNews pic.twitter.com/uYncJRKv2q— China Xinhua News (@XHNews) February 23, 2026