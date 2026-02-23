Свят

23 февруари 2026, 06:52
Източник: БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи в неделя агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.

Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, започнал в четвъртък. По време на конгреса са избрани и членове на Централния комитет на партията и са приети промени в партийния устав, информира КЦНА, без да предостави допълнителни подробности за промените.

В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун биват приписани заслуги за повишаване на престижа на Северна Корея, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на страната „в елитна и мощна армия“.

Под негово ръководство са били радикално подобрени севернокорейските възможностти за военното възпиране чрез ядрените сили на страната.

Конгресът на управляващата Корейска трудова партия, най-голямото политическо събитие в страната, бива провеждан на всеки пет години.

Преизбирането на Ким Чен Ун за генерален секретар на Партията на труда незабавно получи топло одобрение от Пекин. Китайският президент Си Дзинпин заяви, че е готов да „напише нова глава" в отношенията между двете страни.

В поздравителното си послание Си загатна за нарастващото геополитическо напрежение в света, отбелязвайки, че човечеството е изправено пред „промени, случващи се веднъж в столетие" — формулировка, която Пекин често използва, за да опише преустройството на световния ред и нарастващото противопоставяне със Запада. 

Източник: БТА, БГНЕС    
Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

