Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

27 януари 2026, 10:55
Б ританската академия за филмово и телевизионно изкуство (BAFTA/БАФТА) е последната голяма организация, която разкрива своите кратки списъци през този награден сезон, след като миналата седмица бяха обявени номинациите за "Оскар", пише BBC.

Очаква се Hamnet/"Хамнет", Sinners/"Грешници" и One Battle After Another/"Битка след битка" да поведат надпреварата, но KPop Demon Hunters/"К-поп Ловци на демони"  ще отпадне заради правилата за допустимост.

Много от филмите в надпреварата съвпадат с тези на "Оскар", но на БАФТА ще има по-силно британско присъствие, тъй като наградите включват категории, посветени специално на британския талант.

Освен това БАФТА могат да отличат малко повече филми и актьори от Академията, тъй като в много категории има по шест места вместо пет.

Алън Къминг ще бъде водещ на церемонията за филмовите награди БАФТА в Лондон в неделя, 22 февруари.

Ето всичко, което трябва да знаете преди обявяването на номинациите:

  • Кои филми са фаворити?

Знаем, че по това време на годината има много церемонии за следене и може вече да ви е омръзнало да четете за едни и същи заглавия отново и отново.

Но ако тепърва се включвате в надпреварата за наградите, ето кратък ориентир кои филми имат най-много споменавания в дългите списъци на БАФТА и за какво разказват:

  1. One Battle After Another/"Битка след битка"  проследява бивш революционер, който се събира отново със старата си група, за да си върне дъщерята, след като тя е отвлечена от групировка на бели супремасисти.
  2. Hamnet/"Хамнет", по романа на Маги О’Фарел, изследва идеята, че семейна трагедия е подтикнала Уилям Шекспир да напише една от най-известните си пиеси.
  3. Sinners/"Грешници", смесица от вампирски хорър и блус музика, разказва за братя близнаци, които се опитват да открият ново място за жива музика в Мисисипи през 30-те години на XX век, преди плановете им да бъдат провалени от зловеща сила.
  4. Marty Supreme/"Върховният Марти" представя историята на млад състезател по тенис на маса в Ню Йорк през 50-те години, който се опитва да си изгради име като спортист, докато едновременно с това се бори да остане финансово стабилен.
  5. Bugonia/"Бугония" следва двама братовчеди, които отвличат и държат в плен изпълнителния директор на фармацевтична компания, когото смятат за отговорен за смъртта на свой роднина.
  6. Frankenstein/"Франкенщайн" е нов прочит на романа на Мери Шели от 1818 г. за луд професор, който създава същество от човешки части, а по-късно го изоставя.
  7. Sentimental Value/"Сантиментална стойност" разказва за две сестри, които се сближават отново с отчуждения си баща, филмов режисьор, планиращ завръщане, след смъртта на майка им.
  8. Wicked: For Good/"Зъл: Завинаги" завършва историята за това как Елфаба, Злата вещица от Запада, става приятелка в училище с Глинда, добрата вещица, преди събитията от "Магьосникът от Оз" от 1939 г.
  • Британският лагер

Макар основните претенденти да съвпадат с тези на "Оскар", на БАФТА ще има значително повече британско присъствие.

Британските и ирландските актьори често се представят по-добре на собствена територия, а освен наградата за най-добър филм има и категории за изключителен британски дебют и изключителен британски филм.

Сред вероятните номинирани са:

  1. I Swear/"Кълна се" - вдъхновяващата история на млад мъж със синдром на Турет, който израства в Шотландия през 80-те години.
  2. Хумористичният и сърдечен The Ballad of Wallis Island/"Баладата на остров Уолис" за ексцентричен печеливш от лотарията, който се опитва да събере отново любимото си музикално дуо.

Други британски филми в надпреварата включват:

  1. Pillion - силен филм за двама мъже в БДСМ връзка, както и отличната екранизация на
  2. H is for Hawk/"Я като ястреб" за жена, която купува и обучава ястреб, докато преживява смъртта на баща си.

Другите заглавия в дългия списък за изключителен британски филм са:

  1. The Choral/"Хорът",
  2. 28 Years Later/"28 години по-късно",
  3. Ballad of a Small Player/"Балада за малък играч",
  4. Die My Love/"Умри, любов моя",
  5. Hamnet/"Хамнет",
  6. Steve/"Стив",
  7. Goodbye June/"Сбогом, юни",
  8. Warfare/"Война",
  9. Mr Burton/"Г-н Бъртън",
  10. The Roses/"Войната на семейство Роуз" и
  11. Bridget Jones: Mad About The Boy/"Бриджит Джоунс: Луда по онова момче".

Много от британските и ирландските звезди в тези филми могат да получат и индивидуални актьорски номинации, въпреки че не са се появявали често в останалия награден сезон.

Сред тях са Килиън Мърфи (Steve/"Стив"), Кери Мълиган (The Ballad of Wallis Island/"Баладата на остров Уолис"), Хари Мелинг (Pillion), Емили Уотсън (Hamnet/"Хамнет"), Робърт Арамайо и Пийт Мълън (I Swear/"Кълна се"), както и Андреа Райзбъро и Бренда Блетин (Dragonfly/"Водно конче").

Други британски актьори в играта са звездите от Sinners/"Грешници" Уунми Мосаку и Делрой Линдо - и двамата отличени в поддържащите категории на номинациите за "Оскар" миналата седмица.

  • Защо KPop Demon Hunters/"К-поп Ловци на демони" няма да бъде номиниран?

Обявяването на дългите списъци предварително означава, че вече знаем за няколко филма и актьори, които със сигурност няма да бъдат номинирани във вторник.

Някои холивудски звезди от А-листата като Джулия Робъртс, Дуейн Джонсън, Джордж Клуни и Сидни Суини имаха премиери тази година, но всички отпаднаха от дългия списък на БАФТА, както и от този за "Оскар".

Звездата от The Secret Agent/"Тайният агент" Вагнер Моура също не попада в дългия списък на БАФТА, въпреки че е номиниран на повечето други големи церемонии, включително и на "Оскар".

Най-забележимото отсъствие обаче е KPop Demon Hunters/"К-поп Ловци на демони" - хитът на Netflix, който беше най-големият филмов успех на миналата година.

Той е фаворит в категориите за анимация и оригинална песен на "Оскар", но не отговаря на условията на БАФТА, тъй като във Великобритания е излязъл директно в Netflix без предходна прожекция в киносалоните.

  • Какво ни казват БАФТА за надпреварата за "Оскар"?

Филмовите награди БАФТА често са добър индикатор кои актьори ще спечелят и на наградите на Американската филмова академия, които тази година ще се проведат на 15 март.

Всички победители на БАФТА миналата година, Зоуи Салдана, Киърън Кълкин, Майки Мадисън и Ейдриън Броуди, последствие триумфираха и на "Оскар".

Всъщност 13 от последните 15 носители на БАФТА за най-добър актьор са повторили успеха си и на "Оскар", както и 10 от последните 12 победителки в категорията за най-добра актриса.

Докато други церемонии като "Златен глобус", Critics Choice и Actor Awards (бившите SAG) често поемат в собствена посока, БАФТА понякога се оказват най-надеждният ориентир за настроенията на гласуващите в Академията.

Миналата година обаче надпреварата за най-добър филм се размина, БАФТА отличи драмата Conclave/"Конклав", а по-късно "Оскар" избра Anora/"Анора".

  • Номинации за "Оскар" 2026

Припомняме, че на 22 януари обявиха номинираните за 98-ите награди "Оскар". Тази година общо 201 филма са в надпреварата за участие в категорията "Най-добър филм", но само 10 ще попаднат в окончателния списък.

Конан О’Брайън се завръща като водещ на церемонията, която ще се излъчва на живо в неделя, 15 март.

Вижте в нашата галерия: Номинации за „Оскар“ 2026

Източник: BBC     
