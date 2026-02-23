"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

Ч рез посредници е отправено предупреждение, че да се говори срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е самоубийство. Това заяви окръжният прокурор на Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов в ефира на NOVA .

„Сарафов е симптом на заболяване, което за съжаление е обхванало прокуратурата. Заболяване на едно изискване за сляпо подчинение на силния на деня, за стремеж да бъде концентрирана цялата власт и цялото влияние да бъде упражнявано по някакъв начин. За мен това е нелегитимно”, коментира Николов и уточни, че няма личен конфликт с ръководителя на държавното обвинение.

Бившият председател на Асоциацията посочи, че от тях се искало да подкрепят Сарафов в процедурата за избор на главен прокурор, при която той е бил единствен кандидат. Към онзи момент обаче организацията се е съобразила с желанието на колегите си и е отправила поредица от въпроси към него.

Протест срещу кандидатурата на Сарафов за главен прокурор

Николов разказа, че след това са му били препредавани послания от кабинета на Сарафов. „Посланието беше, че аз трябва да се откажа от председателското място на Асоциацията на прокурорите в България, за да не загубя всичко. В този момент срещу мен беше образувано дисциплинарно производство”, заяви прокурорът.

Относно публикации в медии за получени 300 000 лева от частна фондация, Николов обясни, че става въпрос за два публични проекта на тема „Детско правосъдие”, финансирани съответно от Норвежкия финансов механизъм и фондация „Лъчезар Цоцорков”. Проектите са осъществени в партньорство с Националния институт на правосъдието и Върховния касационен съд.

Цацаров: Искат да отстрелят Сарафов, защото е добър

Николов посочи, че след като вече не е бил председател, Сарафов назначил одит на асоциацията от вътрешното звено на прокуратурата, което според него е нелегитимно действие спрямо независима неправителствена организация.

На въпрос дали в момента се извършва прегрупиране в системата, той отговори: „Аз не се прегрупирам и никога не съм се прегрупирал. Истински честните прокурори не се прегрупират. Хората, които го правят, петнят професията”.

Николов категорично отрече да му е обещавана политическа подкрепа или да е водил разговори да бъде кандидат за главен прокурор, като заяви, че по никакъв начин не желае името му да бъде вкарвано в политически контекст.