Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

З еметресение с магнитуд 7 е регистрирано снощи край остров Борнео, съобщи Китайският център за земетресения, предаде Синхуа.
Земетресението е било с дълбочина 620 км, а епицентърът му е бил на 55 километра (34 мили) северозападно от Кота Белуд, в Малайзия. Силният трус е бил усетен малко преди 01:00 часа местно време (19 часа българско време в неделя).
#NSTnation "Although the magnitude was high, the earthquake happened very far below the Earth's surface, about 620km deep."https://t.co/oZWDEFyqhB pic.twitter.com/S0CAQqSKYK— New Straits Times (@NST_Online) February 23, 2026
Американската геоложка служба също потвърди за земетресението край крайбрежието на малайзийския щат Сабах, на остров Борнео, като съобщи, че е било с магнитуд от 7,1.
A M7.1 earthquake struck 103 km WNW of Kota Kinabalu in Sabah, Malaysia— Zetatalk with Manatat (@ZetatalkMW) February 22, 2026
Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска, съобщи в. „Вашингтон пост“. Не са били издавани предупреждения за опасност от вълни цунами.
Няма данни за инциденти или пострадали, съобщи Оперативният център на спасителните служби в Сабах пред малайзийската национална информационна агенция Бернама.