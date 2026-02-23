Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК

Н еизвестен глас се чува да казва „Снимай, снимай” на един от записите от „Петрохан”. Става въпрос за секунди, около 14:00 часа на 1 февруари.

Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите. „Ако имаше човек на предполагаемото място зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд човек. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков в ефира на NOVA .

Той обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета. „Обръщам особено внимание, защото те, ако са живи, биха могли по следите да отидат до онези, които евентуално са били там”, коментира Велков.

Според него официалната версия на властите е най-лесна. „С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.

Той има съмнения относно „необичайното посещение” в края на януари на Ивайло Калушев в село Българи. „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.

Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на „Петрохан” до сръбската граница. „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

Той зададе и въпросът къде е мъжът, който открива телата на „Петрохан”.

Велков вижда проблем и със снимка, на която са трите тела пред хижа „Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ.

„Положението на телата не говори за ритуално самоубийство”, смята Славчо Велков.

Той попита и къде са 16-е оръжия, за които е имало разрешително.

„Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, каза Славчо Велков.

Той не вярва в официалната версия на властите по случая.

