Гордост за България: Арфистката Деница Димитрова покори Франция с най-високо отличие

Солистката на Софийската опера Деница Димитрова триумфира сред 110 арфисти от цял свят на престижния конкурс в Лимож. Журито бе категорично: „Дълбока музикалност и завладяваща интерпретация“. Успехът е пореден връх в блестящата ѝ кариера

23 февруари 2026, 10:33
Гордост за България: Арфистката Деница Димитрова покори Франция с най-високо отличие
Б ългарската арфистка Деница Димитрова завоюва най-високото отличие от конкурс в Лимож, Франция, информират от Софийската опера и балет, чиито солист е Димитрова.

По думите им наградата е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена.

В конкурса са участвали 110 арфисти от 24 държави, разпределени в общо дванайсет категории. Състезанието е било в два тура. Първият е онлайн селекция, след която до финалния кръг в Лимож са допуснати шестима изпълнители от Беларус, България, Естония, Китай, Финландия и Швейцария.

Журито е било съставено от арфисти и педагози – Изабел Перин, Диминик Лакот, Вероник Ген и Силвен Бласел.

Финалистите са изпълнили произведения в първия тур „Рапсодия“ от Марсел Гранджани, а във втория – първа част от Концерт за арфа и оркестър на Хенриет Рение, както и виртуозната пиеса „Градина под дъжда“ от Жак дьо ла Прелe. Част от репертоара е бил представен с акомпанимент на пиано.

„Задълбочен и убедителен прочит на музикалните творби, изпълнен с красива енергия и завладяваща интерпретация. Много чисто и овладяно свирене, с голяма прецизност. Много добър музикант“, е бил коментарът на Силвен Бласел за българската арфистка.

Интересен факт е, че нейната дъщеря – Емма, която е нейна ученичка в продължение на шест години, вече е лауреат на първа награда от предходното издание на същия конкурс в категория „Безпедална арфа“.

Деница Димитрова е солист-арфист на Софийската опера и балет от 2006 година. Наред със сценичната си дейност, тя развива активна концертна кариера като солист и камерен изпълнител в България и чужбина. Репертоарът ѝ обхваща както класически произведения, така и съвременна музика, а интерпретациите ѝ се отличават с техническа прецизност, стилова култура и дълбока музикалност.

Носител е на първа награда от Международния конкурс „UFAM“ в Париж (2005), втора награда от конкурса Revelation Muses (2005), организиран от операта в Ница, както и втора награда от международния конкурс „Музиканти на следващото хилядолетие“ в Скопие (2004). Лауреат е и на първия международен конкурс „Вера Дулова“ в Москва (2000) През 2002 г. е сред избраните 30 млади арфисти от цял свят, поканени да участват в концертния цикъл „Фокус върху младежта“ в рамките на VIII Световен арфов конгрес в Женева — признание за изключителния ѝ талант още в ранните години на нейната кариера.

