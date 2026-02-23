Любопитно

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Март е идеалното време за тези, които искат да избягат от застоялата украинска пролет в прегръдката на истинското лято

23 февруари 2026, 06:35
Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки
М арт е идеалното време за тези, които искат да избягат от закъснялата пролет в прегръдката на истинското лято. Ако търсите най-топлото място в света през този период, където температурата на въздуха ви позволява да забравите за якетата, трябва да погледнете към южноамериканското крайбрежие.

Къде да отидем през март

Международният портал Lonely Planet избра Перу в списъка си с най-добрите дестинации през 2026 г. За европейците тази страна не е близка, но наистина си струва да се види.

А март е най-подходящото време за посещение на Перу, особено след като повечето популярни места за почивка по това време на годината са или все още твърде студени, или вече са твърде пренаселени.

Защо трябва да отидете сега

През март в Перу е краят на местното лято. В столицата Лима и по цялото тихоокеанско крайбрежие се установява постоянно топло време: въздухът се затопля до +26 - +28 градуса, а слънцето грее почти непрекъснато.

Това е най-доброто време за почивка в района на Манкора, където белите пясъчни плажове и топлите вълни съперничат на популярните азиатски курорти.

Според Express, експертите са дали висока оценка на пейзажите, културата и биоразнообразието на Перу - тази страна привлича пътешественици, които искат нещо по-дълбоко от плажна почивка, но имат възможност и да се отпуснат край морето.

Освен плажовете, март предлага уникална възможност за посещение на Мачу Пикчу при специални условия.

Дъждовният сезон свършва, оставяйки след себе си невероятно зелени пейзажи на Андите, а сутрешните мъгли добавят особена магия към древния град на инките.

В момента цените на вътрешните полети и хотелите падат преди масовия туристически сезон.

Какво да видите и правите

Лима. Квартал Мирафлорес и дегустация на севиче. Столицата на Перу е официално призната за гастрономически център на света.

Мачу Пикчу. Разходете се по терасите на „града в облаците“ без тълпите.

Оазис Уакачина. Усетете тръпката да сте на гигантски дюни насред пустинята.

Линии на Наска. Вижте гигантските рисунки, чийто произход все още не е обяснен от науката.

Куско. Разходете се по древните улици и разгледайте архитектурните паметници.

Можете също така да се насладите на традиционни фестивали, местна кухня, история на коренното население и музеи. Това е чудесна възможност да научите за историята на страната от Империята на инките до наши дни.

Цената на въпроса: сравнение и уникалност

Самолетният билет ще бъде скъп, но животът в страната е приятно изненадващ: хранене в качествен ресторант ще струва $8-10, а стая в 4-звезден хотел може да се намери за $50.

Перу предлага не просто слънце, а интелектуална почивка, която далеч надхвърля стандартните морски курорти по отношение на емоциите.

Източник: rbc.ua    
