България

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

От „Васил Левски“ уточняват, че гражданските полети няма да бъдат засегнати и само военни или аварийни самолети ще могат да кацат.

23 февруари 2026, 09:32
Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм
Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК

Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК
Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци
Незаконно сметище край Западния парк се превръща в паркинг на СДВР за конфискувани коли

Незаконно сметище край Западния парк се превръща в паркинг на СДВР за конфискувани коли
Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник
Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение
Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Л етище „Васил Левски“ ще бъде затворено за части от нощта във вторник (24 февруари) заради ремонт на шахти в района на пистата, обясниха от софийското летище.

На 24-ти аерогарата няма да работи от от 1:05 до 03:35 часа.

Временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“

Операторът на летището обясни, че в този часови пояс няма планирани полети.

На Летище София се допускат само пристигащи и заминаващи пътници до утре сутрин

В посочените интервали ще могат да кацат само военни самолети или такива с проблем на борда.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.

Източник: БГНЕС    
Летище София Затваряне на летище Ремонт на писта Временна организация на движението Терминал 2 Военни самолети Без планирани полети Часови интервал 24 февруари Аварийни кацания
Последвайте ни

По темата

Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

Кой беше Ел Менчо, най-издирваният мъж в Мексико?

Кой беше Ел Менчо, най-издирваният мъж в Мексико?

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 13 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 12 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 10 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ще промени ли&nbsp;Унгария&nbsp;позицията си за новите санкции срещу&nbsp;Русия?</p>

Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

Свят Преди 3 минути

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

България Преди 37 минути

Очевидци публикуват снимки от мястото на произшествието във Facebook

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Свят Преди 2 часа

Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска

<p>Кървав край за Ел Менчо - хаос след ликвидирането на наркобарона</p>

Размирици в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо при военна операция

Свят Преди 3 часа

Пътни блокади, палежи и предупреждения към туристи засегнаха райони като Канкун, Гуадалахара и Оахака

<p>&quot;Бетонни чудовища&quot;&nbsp;ядосаха жителите на Верона</p>

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

Свят Преди 3 часа

<p>&quot;Нова глава&quot;&nbsp;в китайско-севернокорейските отношения</p>

Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

Свят Преди 3 часа

Преизбирането на Ким Чен Ун за генерален секретар на Партията на труда незабавно получи топло одобрение от Пекин

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за самоутвърждаването е предложена от психолога Клод Стийл в края на 80-те години на миналия век и остава популярна и днес

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Любопитно Преди 3 часа

Март е идеалното време за тези, които искат да избягат от застоялата украинска пролет в прегръдката на истинското лято

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Любопитно Преди 3 часа

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Любопитно Преди 3 часа

Турен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст

Осама бин Ладен през 2001 г.

23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

България Преди 3 часа

Това е 49-дневно пътешествие на духа, което ни подготвя за триумфа на живота над смъртта – Възкресение Христово

Украйна: Почти освободихме Купянск

Украйна: Почти освободихме Купянск

Свят Преди 16 часа

Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

България Преди 17 часа

Извършват се процесуално-следствени действия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 17 часа

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Свят Преди 18 часа

В момента самият Тръмп не се намира там

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън се завърна на BAFTA 2026: Блясък, емоции и големите победители в Лондон

Edna.bg

Нина Добрев и Селена Гомес заедно на яхта! Перфектната момичешка ваканция

Edna.bg

Везенков все пак влезе в списъка на Любо Минчев

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

„Снимай, снимай”: Неизвестен глас се чува на запис от „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Дъжд и сняг в средата на седмицата

Nova.bg