Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

Л етище „Васил Левски“ ще бъде затворено за части от нощта във вторник (24 февруари) заради ремонт на шахти в района на пистата, обясниха от софийското летище.
На 24-ти аерогарата няма да работи от от 1:05 до 03:35 часа.
Временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“
Операторът на летището обясни, че в този часови пояс няма планирани полети.
На Летище София се допускат само пристигащи и заминаващи пътници до утре сутрин
В посочените интервали ще могат да кацат само военни самолети или такива с проблем на борда.
От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.