Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

Л етище „Васил Левски“ ще бъде затворено за части от нощта във вторник (24 февруари) заради ремонт на шахти в района на пистата, обясниха от софийското летище.

На 24-ти аерогарата няма да работи от от 1:05 до 03:35 часа.

Операторът на летището обясни, че в този часови пояс няма планирани полети.

В посочените интервали ще могат да кацат само военни самолети или такива с проблем на борда.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.