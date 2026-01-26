Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Н атали Портман не разчита децата ѝ да гледат някой от нейните филми, съобщава E News.

Актрисата от „Отмъстителите: Краят“, която има деца с бившия си съпруг Бенджамин Милпие ,14-годишния Алеф и 8-годишната Амелия, сподели, че децата ѝ не се интересуват да я виждат на големия екран, дори в емблематичните филми „Междузвездни войни“.

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, каза Натали на премиерата на „Галеристът“ в Сънданс на 24 януари. „Винаги им казвах: „Да, ако искаш да го видиш, например дали някои от приятелите ти са го гледали или нещо подобно.“ А те отговаряха: „Не, благодаря.“

Но това е само защото искат носителката на „Оскар“ в най-добрата ѝ роля: майка.

Както тя го каза, „Те просто искат да ме видят такава, каквато съм, което оценявам.“

Но това не би бил първият път, в който Натали споделя поглед върху семейния си живот. След като финализира развода си с Бенджамин през март 2023 г., 44-годишната актриса сподели рядък поглед към динамиката си с децата на бившата двойка.

„Децата ми винаги са източник на вълнение“, каза Натали пред Джена Ортега в интервю от 15 април, „защото просто ги виждаш как се развиват в личностите, които са.“

А звездата от „Черният лебед“, която подаде молба за развод с френския режисьор през 2023 г. след 10 години брак, отбеляза, че в момента изгражда социалния си живот около тийнейджърските си години.

„Прекарвам много време с приятелите си, техните деца и моите деца“, обясни Натали. „Това е доста забавно.“

Въпреки че малките ѝ деца винаги ще бъдат неин основен приоритет, Натали подчерта, че дори когато е станала майка, никога не си е представяла, че ще се откаже от актьорството.

Why Natalie Portman's Kids Are "Resistant" to Watching Her Movies https://t.co/7nPhaUwDyd — E! News (@enews) January 25, 2026

„Просто бях развълнувана да имам деца с човек, в когото бях влюбена“, призна тя, добавяйки за професията на двамата: „Наистина е важно да имаш хора в живота си, които те държат здраво.“

Въпреки че справянето с майчинството и развода не е било лесно, актрисата от „Без задължения“ отбеляза как думите на насърчение от Риана, която я нарече една от „най-сексапилните к*чки в Холивуд“, са ѝ помогнали да премине през най-тежкия момент в живота си.

„Това беше точно това, от което имах нужда“, разсъждава Натали по време на участието си в „The Tonight Show “ през 2024 г. „Мисля, че всяка жена, която преминава през развод, трябва да чуе Риана да ѝ каже, че е лоша кучка.“

Романсът на Натали Портман и Бенджамин Милпие

Натали Портман и Бенджамин Милпие се запознаха по време на снимките на „Черният лебед“ през 2009 г. Въпреки че главната героиня се влюби в мъжа с чорапогащи, известният балетист доказа, че изглежда също толкова изискано и в костюм.

Пътят на една връзка, изложена под светлините на прожекторите, често е изпълнен с публични събития и лични моменти, споделени с широката аудитория.

Романсът между носителката на "Оскар" Натали Портман и френския хореограф Бенджамин Милпие започва именно по време на професионално сътрудничество. Двамата се запознават през 2009 г. на снимачната площадка на филма "Черният лебед", където Милпие е хореограф.

През декември 2010 г. животът на звездната двойка придобива ново измерение, когато говорител на Портман и Милпие официално потвърждава пред People новината за техния годеж и предстоящото раждане на първото им дете. Шест месеца по-късно, през юни 2011 г., двойката посреща на бял свят своя син Алеф.

Година по-късно, през август 2012 г., Натали Портман и Бенджамин Милпие сключват брак на интимна еврейска церемония в Калифорния, новина, разкрита от техни близки пред медиите. Семейството им се разраства през февруари 2017 г., когато се ражда дъщеря им Амалия.

През май 2023 г. се появяват публични доклади за предполагаема извънбрачна връзка на Бенджамин Милпие, което предизвиква вълна от спекулации в медиите. Натали Портман подава молба за развод през юли 2023 г., като официален представител на актрисата потвърждава новината. Самата Портман коментира публично слуховете около семейния си живот през февруари 2024 г. в интервю за Vanity Fair, заявявайки, че "няма желание да допринася за това", но косвено признава наличието на обществен интерес към личния ѝ живот.

Разводът между Натали Портман и Бенджамин Милпие е финализиран през февруари 2024 г. във Франция, където семейството живееше дотогава, като представител на Портман отново потвърждава официално раздялата. Тези събития поставят Натали Портман в нова фаза на личния ѝ живот, фокусирана върху майчинството и новите предизвикателства.