Любопитно

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

26 януари 2026, 12:33
Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й
Източник: Getty Images

Н атали Портман не разчита децата ѝ да гледат някой от нейните филми, съобщава E News.

Актрисата от „Отмъстителите: Краят“, която има деца с бившия си съпруг Бенджамин Милпие ,14-годишния Алеф и 8-годишната Амелия, сподели, че децата ѝ не се интересуват да я виждат на големия екран, дори в емблематичните филми „Междузвездни войни“.

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, каза Натали на премиерата на „Галеристът“ в Сънданс на 24 януари. „Винаги им казвах: „Да, ако искаш да го видиш, например дали някои от приятелите ти са го гледали или нещо подобно.“ А те отговаряха: „Не, благодаря.“

Но това е само защото искат носителката на „Оскар“ в най-добрата ѝ роля: майка.

Както тя го каза, „Те просто искат да ме видят такава, каквато съм, което оценявам.“

Но това не би бил първият път, в който Натали споделя поглед върху семейния си живот. След като финализира развода си с Бенджамин през март 2023 г., 44-годишната актриса сподели рядък поглед към динамиката си с децата на бившата двойка.

„Децата ми винаги са източник на вълнение“, каза Натали пред  Джена Ортега  в  интервю от 15 април, „защото просто ги виждаш как се развиват в личностите, които са.“

А звездата от „Черният лебед“, която подаде молба за развод с френския режисьор през 2023 г. след 10 години брак, отбеляза, че в момента изгражда социалния си живот около тийнейджърските си години.

„Прекарвам много време с приятелите си, техните деца и моите деца“, обясни Натали. „Това е доста забавно.“

Въпреки че малките ѝ деца винаги ще бъдат неин основен приоритет, Натали подчерта, че дори когато е станала майка, никога не си е представяла, че ще се откаже от актьорството.

„Просто бях развълнувана да имам деца с човек, в когото бях влюбена“, призна тя, добавяйки за професията на двамата: „Наистина е важно да имаш хора в живота си, които те държат здраво.“

Въпреки че справянето с майчинството и развода не е било лесно, актрисата от „Без задължения“ отбеляза как думите на насърчение от Риана, която я нарече една от „най-сексапилните к*чки в Холивуд“, са ѝ помогнали да премине през най-тежкия момент в живота си.

„Това беше точно това, от което имах нужда“, разсъждава Натали по време на участието си в  „The Tonight Show “ през 2024 г. „Мисля, че всяка жена, която преминава през развод, трябва да чуе Риана да ѝ каже, че е лоша кучка.“

Романсът на Натали Портман и Бенджамин Милпие

Натали Портман и Бенджамин Милпие се запознаха по време на снимките на „Черният лебед“ през 2009 г. Въпреки че главната героиня се влюби в мъжа с чорапогащи, известният балетист доказа, че изглежда също толкова изискано и в костюм.

Пътят на една връзка, изложена под светлините на прожекторите, често е изпълнен с публични събития и лични моменти, споделени с широката аудитория.

Романсът между носителката на "Оскар" Натали Портман и френския хореограф Бенджамин Милпие започва именно по време на професионално сътрудничество. Двамата се запознават през 2009 г. на снимачната площадка на филма "Черният лебед", където Милпие е хореограф.

През декември 2010 г. животът на звездната двойка придобива ново измерение, когато говорител на Портман и Милпие официално потвърждава пред People новината за техния годеж и предстоящото раждане на първото им дете. Шест месеца по-късно, през юни 2011 г., двойката посреща на бял свят своя син Алеф.

Година по-късно, през август 2012 г., Натали Портман и Бенджамин Милпие сключват брак на интимна еврейска церемония в Калифорния, новина, разкрита от техни близки пред медиите. Семейството им се разраства през февруари 2017 г., когато се ражда дъщеря им Амалия.

През май 2023 г. се появяват публични доклади за предполагаема извънбрачна връзка на Бенджамин Милпие, което предизвиква вълна от спекулации в медиите. Натали Портман подава молба за развод през юли 2023 г., като официален представител на актрисата потвърждава новината. Самата Портман коментира публично слуховете около семейния си живот през февруари 2024 г. в интервю за Vanity Fair, заявявайки, че "няма желание да допринася за това", но косвено признава наличието на обществен интерес към личния ѝ живот.

Разводът между Натали Портман и Бенджамин Милпие е финализиран през февруари 2024 г. във Франция, където семейството живееше дотогава, като представител на Портман отново потвърждава официално раздялата. Тези събития поставят Натали Портман в нова фаза на личния ѝ живот, фокусирана върху майчинството и новите предизвикателства.

Източник: E! News    
Натали Портман Деца Развод Майчинство Бенджамин Милпие Актьорство Междузвездни войни Черният лебед Семеен живот Риана
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 7 минути

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 7 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Свят Преди 48 минути

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“

.

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

Свят Преди 49 минути

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

Пловдив е пред грипна епидемия

Пловдив е пред грипна епидемия

България Преди 1 час

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 2 часа

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 2 часа

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg