Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК

Д нес изтича срокът, който ЦИК даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията.

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

Стоил Цицелков подаде оставка само ден след като се закле като вицепремиер за честни избори, след като станаха известни неговите нарушения, свързани с наркотици и шофирани в нетрезво състояния. Оставката му бе поискана лично от президента Илияна Йотова. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че Цицелков е негов личен избор.

Ден след клетвата - първа оставка в служебния кабинет

От думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова стана ясно, че ако Цицелков доброволно не се оттегли от институцията, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване.

Стоил Цицелков отговори за съдебното си минало и обвиненията срещу него

Самият Цицелков заяви, че нямало правни основания да подаде оставка от Обществения съвет на ЦИК. Като основание за това той посочи, че е реабилитиран и не е извършвал нарушения. От своя страна Цицелков отправи остро критики към работата на ЦИК.

Вижте в нашата галерия : Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка

