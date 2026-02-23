Свят

Иран: Заражда ли се нова протестна вълна

След потушаването на масовите протести в Иран, на траурни церемонии за 40-ия ден от смъртта на жертвите отново са избухнали протести

23 февруари 2026, 09:43
Иран: Заражда ли се нова протестна вълна
Източник: БТА

С лед потушаването на масовите протести в Иран, на траурни церемонии за 40-ия ден от смъртта на жертвите отново са избухнали протести. В Техеран се е стигнало до сблъсък между критици и привърженици на режима, съобщи Deutsche Welle.

В началото на семестъра в няколко университета в Иран отново се е стигнало до протести срещу режима. Агенция Франс прес потвърди видеозаписи от социалните мрежи, заснети в университета „Шариф“ в Техеран. Докато критиците на режима в Техеран са викали „срам“ на фарси, негови привърженици са развявали националното знаме.

Съобщения за нови протести има и от други части на страната, избухнали по време на възпоменателни тържества за хилядите убити в началото на януари при потушаването на масовите протести в страната, допълва германската обществена медия АРД. Сега изтичат 40 дни от смъртта на загиналите, допълва изданието.

Хората изразяват гнева си направо на гробищата

Има съобщения за протести направо на гробищата. В интернет се разпространяват много видеоклипове от траурни церемонии в цялата страна. На някои от тях се виждат групи от по няколкостотин души, скандиращи лозунги срещу правителството. Според информационната агенция Асошиейтед прес, в главния гробищен парк на малкия град Абданан в Западен Иран много хора са скандирали с вдигнати юмруци „Смърт на Хаменей". Силите за сигурност са използвали срещу тях сълзотворен газ от бронирано превозно средство.

Режимът потуши брутално масовите протести в началото на януари. Организацията Human Rights Activists News Agency е преброила досега повече от 7000 загинали, но се предполага, че действителният брой на жертвите е значително по-висок. На 21 януари иранското правителство съобщи за 3117 загинали и определи много от тях като терористи, припомня още АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Протести в Иран Ирански режим Траурни церемонии Сблъсъци Жертви на репресии Университетски протести Потушаване на протести Техеран Сълзотворен газ Гробища
