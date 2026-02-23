Свят

Прекъсвания на тока в Запорожка област след атака срещу енергийната инфраструктура

Назначеният от Русия ръководител Евгений Балицки съобщи, че електрозахранването е възстановено в повечето райони, но хиляди домакинства остават без ток

23 февруари 2026, 08:55
Прекъсвания на тока в Запорожка област след атака срещу енергийната инфраструктура
Е лектрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област. Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс. 

Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.

По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки.

Енергийната инфраструктура в руската Белгородска област е била повредена в неделя в резултат на масирана украинска ракетна атака, съобщи губернаторът на граничещата с Украйна област Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

Очевидци публикуват снимки от мястото на произшествието във Facebook

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Наталия Андреева е прекарала 24 часа в ареста, докато е работила като доставчик на храна навръх Нова година

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска

<p>Обрат във &quot;Факултета&quot; - нерегламентирано сметище ще пази доказателства по разследвания</p>

Незаконно сметище край Западния парк се превръща в паркинг на СДВР за конфискувани коли

Теренът в Красна поляна, използван с години като бунище в района на Факултета, вече е облагороден, съобщиха от Столична община

<p>Кървав край за Ел Менчо - хаос след ликвидирането на наркобарона</p>

Размирици в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо при военна операция

Пътни блокади, палежи и предупреждения към туристи засегнаха райони като Канкун, Гуадалахара и Оахака

<p>&quot;Бетонни чудовища&quot;&nbsp;ядосаха жителите на Верона</p>

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

<p>&quot;Нова глава&quot;&nbsp;в китайско-севернокорейските отношения</p>

Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

Преизбирането на Ким Чен Ун за генерален секретар на Партията на труда незабавно получи топло одобрение от Пекин

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Теорията за самоутвърждаването е предложена от психолога Клод Стийл в края на 80-те години на миналия век и остава популярна и днес

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Март е идеалното време за тези, които искат да избягат от застоялата украинска пролет в прегръдката на истинското лято

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Турен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст

Осама бин Ладен през 2001 г.

23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

Това е 49-дневно пътешествие на духа, което ни подготвя за триумфа на живота над смъртта – Възкресение Христово

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Вижте прогнозата за времето за първите дни на новата седмица

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Илашчук: Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива

