Прекъсвания на тока в Запорожка област след атака срещу енергийната инфраструктура

Е лектрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област. Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс.

Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.

“Geran” UAVs struck at Chernomorsk in the Odessa region. The territory of one of the enterprises was hit.



Also, a strike was likely carried out on a 110 kV substation in the industrial zone. pic.twitter.com/G0u946PpXu — Zmei (@zmei_kt) February 23, 2026

По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки.

Енергийната инфраструктура в руската Белгородска област е била повредена в неделя в резултат на масирана украинска ракетна атака, съобщи губернаторът на граничещата с Украйна област Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Цієї ночі вибухи також лунали в Саратові, Воронежі та Бєлгороді, де фіксували перебої з електропостачанням. pic.twitter.com/DM8ueLxeLL — Sonata (@7kitLea) February 23, 2026

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.