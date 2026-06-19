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Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си

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А рхеолози откриха в английското графство Уилтшър 5000-годишен обект, който според тях представлява ранна версия на Стоунхендж. Съоръжението е било подравнено спрямо лятното и зимното слънцестоене и вероятно е служело като място за масови религиозни празненства, посветени на Слънцето.

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си. В рамките на значимо ново откритие археолози са разкрили 5000-годишен „прототип“ на Стоунхендж, който е бил ориентиран спрямо слънцестоенията и е служел за провеждане на масови празненства в чест на Слънцето.

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Новият обект е открит по време на строителни дейности в Булфорд, графство Уилтшър, само на 5 километра от Стоунхендж в равнината Солсбъри.

Най-забележителната находка са две дълбоки ями, разположени на около 120 метра една от друга, които днес се намират в центъра на жилищен квартал. Едната е разположена в малка поляна, видима в Google Earth, докато другата вероятно се намира под нечия всекидневна, обясни пред журналисти по време на пресконференция Фил Хардинг, археолог от Wessex Archaeology и ръководител на разкопките.

Първоначално обаче в тези тесни и дълбоки ями са били поставени два дървени стълба с височина около 4 метра. Те били разположени така, че да образуват линия, сочеща директно към изгрева на Слънцето по време на лятното слънцестоене и към залеза при зимното слънцестоене.

Лятното слънцестоене в Стоунхендж
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стоунхендж
стоунхендж
стоунхендж
стоунхендж

По същество това представлявало опростена версия на астрономическата функция, с която днес свързваме Стоунхендж. Радиовъглеродното датиране показва, че обектът е бил използван около 2950 г. пр.н.е.

По това време многоетапното изграждане на Стоунхендж едва е започвало. Подравняването на камъните спрямо движението на Слънцето обаче се появява там едва около 500 години по-късно. Именно затова археолозите смятат, че обектът в Булфорд е служил като ранен „прототип“ на прочутия мегалитен комплекс.

„Това откритие вероятно е едно от най-значимите в кариерата ми, а най-важното е колко рано датира то“, заяви Хардинг в изявление, изпратено до IFLScience.

„Досега познанията ни за това древно астрономическо постижение се основаваха на Стоунхендж и други паметници от сходен период. Откритото от нас в Булфорд обаче е с 500 години по-старо от прочутите камъни, които познаваме толкова добре. Това ме кара да се гордея изключително много, че съм археолог“, допълни той.

Освен двете основни ями, екипът е разкопал още 48 по-малки ями, съдържащи артефакти като фрагменти от керамика, животински кости, обработени кремъчни сечива, въглени и други следи от човешка дейност.

Една от ямите, за която се предполага, че е служела като своеобразна „наблюдателна площадка“, съдържала и нож с форма на диск. Изследователите тълкуват предмета като символична препратка към Слънцето.

Всички находки заедно подсказват, че мястото е било център за събирания, празненства и слънчев култ, посещаван от десетки, а вероятно и стотици хора едновременно.

Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене
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Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене
Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене
Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене
Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене

„Когато говорим за слънцестоенето, всъщност говорим за религия. За начина, по който праисторическите хора са разбирали Космоса, света и собственото си място в него“, обяснява д-р Мат Лийвърс, старши ръководител на научните изследвания в Wessex Archaeology.

„Това, което виждаме в Булфорд, а по-късно и в Стоунхендж, е начин за отбелязване и празнуване на течението на времето. Но също така става дума за стремеж да се гарантира, че светът ще продължи да функционира така, както трябва. Вероятно това е бил техният начин да кажат на своите божества: моля, не ни забравяйте, пазете ни на топло и в безопасност. Това е религиозно събитие. Именно затова е толкова важно“, допълва той.

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Може би най-впечатляващото откритие е, че част от керамиката, намерена в Булфорд, е практически неразличима от съдове, произвеждани по същото време на Оркнейските острови, архипелаг край северното крайбрежие на Шотландия, разположен в противоположния край на Британските острови.

Това не е единствената връзка между Стоунхендж и далечна Шотландия. Изследвания показват, че шесттонният Олтарен камък в Стоунхендж не произхожда от Уелс, както дълго време се смяташе, а от Оркадския басейн в североизточна Шотландия.

Тази връзка поражда интригуващ въпрос: какво е свързвало хората от тези два отдалечени региона преди много хилядолетия? Археолозите все още търсят отговора.

Източник: IFLScience    
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