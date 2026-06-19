Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

А рхеолози откриха в английското графство Уилтшър 5000-годишен обект, който според тях представлява ранна версия на Стоунхендж. Съоръжението е било подравнено спрямо лятното и зимното слънцестоене и вероятно е служело като място за масови религиозни празненства, посветени на Слънцето.

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си. В рамките на значимо ново откритие археолози са разкрили 5000-годишен „прототип“ на Стоунхендж, който е бил ориентиран спрямо слънцестоенията и е служел за провеждане на масови празненства в чест на Слънцето.

Археолози откриха гигански неолитен комплекс близо до Стоунхендж

Новият обект е открит по време на строителни дейности в Булфорд, графство Уилтшър, само на 5 километра от Стоунхендж в равнината Солсбъри.

Най-забележителната находка са две дълбоки ями, разположени на около 120 метра една от друга, които днес се намират в центъра на жилищен квартал. Едната е разположена в малка поляна, видима в Google Earth, докато другата вероятно се намира под нечия всекидневна, обясни пред журналисти по време на пресконференция Фил Хардинг, археолог от Wessex Archaeology и ръководител на разкопките.

Първоначално обаче в тези тесни и дълбоки ями са били поставени два дървени стълба с височина около 4 метра. Те били разположени така, че да образуват линия, сочеща директно към изгрева на Слънцето по време на лятното слънцестоене и към залеза при зимното слънцестоене.

По същество това представлявало опростена версия на астрономическата функция, с която днес свързваме Стоунхендж. Радиовъглеродното датиране показва, че обектът е бил използван около 2950 г. пр.н.е.

По това време многоетапното изграждане на Стоунхендж едва е започвало. Подравняването на камъните спрямо движението на Слънцето обаче се появява там едва около 500 години по-късно. Именно затова археолозите смятат, че обектът в Булфорд е служил като ранен „прототип“ на прочутия мегалитен комплекс.

„Това откритие вероятно е едно от най-значимите в кариерата ми, а най-важното е колко рано датира то“, заяви Хардинг в изявление, изпратено до IFLScience .

„Досега познанията ни за това древно астрономическо постижение се основаваха на Стоунхендж и други паметници от сходен период. Откритото от нас в Булфорд обаче е с 500 години по-старо от прочутите камъни, които познаваме толкова добре. Това ме кара да се гордея изключително много, че съм археолог“, допълни той.

Освен двете основни ями, екипът е разкопал още 48 по-малки ями, съдържащи артефакти като фрагменти от керамика, животински кости, обработени кремъчни сечива, въглени и други следи от човешка дейност.

Една от ямите, за която се предполага, че е служела като своеобразна „наблюдателна площадка“, съдържала и нож с форма на диск. Изследователите тълкуват предмета като символична препратка към Слънцето.

Всички находки заедно подсказват, че мястото е било център за събирания, празненства и слънчев култ, посещаван от десетки, а вероятно и стотици хора едновременно.

„Когато говорим за слънцестоенето, всъщност говорим за религия. За начина, по който праисторическите хора са разбирали Космоса, света и собственото си място в него“, обяснява д-р Мат Лийвърс, старши ръководител на научните изследвания в Wessex Archaeology.

„Това, което виждаме в Булфорд, а по-късно и в Стоунхендж, е начин за отбелязване и празнуване на течението на времето. Но също така става дума за стремеж да се гарантира, че светът ще продължи да функционира така, както трябва. Вероятно това е бил техният начин да кажат на своите божества: моля, не ни забравяйте, пазете ни на топло и в безопасност. Това е религиозно събитие. Именно затова е толкова важно“, допълва той.

Учени откриха паметник, засенчващ Стоунхендж

Може би най-впечатляващото откритие е, че част от керамиката, намерена в Булфорд, е практически неразличима от съдове, произвеждани по същото време на Оркнейските острови, архипелаг край северното крайбрежие на Шотландия, разположен в противоположния край на Британските острови.

Това не е единствената връзка между Стоунхендж и далечна Шотландия. Изследвания показват, че шесттонният Олтарен камък в Стоунхендж не произхожда от Уелс, както дълго време се смяташе, а от Оркадския басейн в североизточна Шотландия.

Тази връзка поражда интригуващ въпрос: какво е свързвало хората от тези два отдалечени региона преди много хилядолетия? Археолозите все още търсят отговора.