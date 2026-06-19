„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

П едофил рецидивист с три присъди, но реалибитиран е охранявал столично училище, съобщава „24 часа“. 42-годишният Мартин Карамихайлов отново е в ареста, защото пращал голите си снимки на малко момче, научи изданието.

Той има 3 ефективни присъди за блудства с малолетни, но въпреки това е започнал работа в охранителната фирма „Сектор С“. Пратили го да пази 81 СУ в жк „Младост“, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов.

Детето последвало инстаграм профил „Твоят човек“ и започнало да получава снимки на полови членове. Човекът зад профила бил новият пазач на училището Мартин, за когото още никой не подозирал, че е лежал в затвора няколко пъти за издевателства над деца.

„Обвинен е за разпространение на порнографски материали на малолетно лице“, лаконични са от Софийската районна прокуратура, които ръководят разследването. Мартин Карамихайлов е задържан за 72 часа, а съдът ще реши дали да го остави за постоянно в ареста днес.

Детето, което е получавало снимките от пазача, е посетило Седмо районно управление на МВР в София, а криминалистите бързо разбрали кой е човекът, изпратил изображенията. Мартин Карамихайлов се явил на следващия ден в районното с адвокат и вече бил направил всичко възможно, за да заличи следите си. Признал, че разбрал за сигнала срещу него от директорката на училището, която била предупредена да не взема мерки и да остави полицията да си свърши работата.

Потьрсена от вестника, тя има по-различна версия. „Нямаме служител с имена Мартин Карамихайлов. Той е служител на охранителна фирма. Те са го изпратили при нас. Не са ме търсили от полицията за него. Този човек вече не е на работа тук. Ние искахме смяната му в понеделник или във вторник. Дойде миналата седмица, от 5-6 дни беше при нас. Разбрахме за присъдите му. Бяхме сезирани от родител и предприехме мерки. Уведомихме полицията и фирмата. В същия ден го смениха. Не знам дали е уволнен от охранителната фирма, нито дали са го викали в полицията. Мен никой не ме е уведомявал за това“, казва Елена Налбантова.

Тянко Тянков, собственик и управител на охранителната фирма коментира: „Да, назначихме го на работа няколко дни преди да го освободим. Документите му бяха изрядни – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, всичко. Млад, интелигентен човек, кой може да предполага. Идеята беше да го пратим на друг обект, в училището беше временно, то затваря на 30 юни. Освободихме го още в понеделник, когато получихме сигнала за оплакването от родител. Не сме чакали полицията да ни каже, дори не знам какви са обвиненията“.

Въпреки че има 3 ефективни присъди и е лежал в затвора, Мартин Карамихайлов е реабилитиран, показа проверка на „24 часа“. Това се е случило с определение на Софийския градски съд от 24 юни 2025 г. Така в регистрите на съдебната власт се води неосъждан и получава чисто свидетелство за съдимост, което представя пред бъдещия си работодател.

Задължително е обаче Мартин Карамихайлов да мине през т.нар. Национална информационна система за превенция и защита от педофилия, поддържана от МВР. Тя ползва информация от Министерството на правосъдието. Действа от 2025 г. Там има данни за присъди, данни за извършителите, вид престъпление и други, включително за реабилитация. Карамихайлов е подлежал на проверка от работодателя си като нает по трудов договор, който е ангажиран с охрана на

деца или от директора на училището, в което е изпълнявал служебните си задължения.

В свидетелството за съдимост, което Карамихайлов е представил пред фирмата, пише, че е неосъждан, защото вече е бил реабилитиран. А по делото за реабилитация става ясно, че това е трябвало да настьпи през 2031 г., или 10 г. след изтърпяването на последната присъда. Законът обаче му дава право да поиска това по-рано. Условието е да е три години след изтърпяването на наказанието. Педофилът е представил документ, че срещу него няма разследвания и обвинения.

„От престъпленията, за които е бил осъден Карамихайлов, няма причинени съставомерни имуществени или неимуществени вреди. Наложеното наказание глоба е било изпълнено, като сумата от 800 лв. е била платена, а образуваното изпълнително дело е било прекратено. Макар и да не е трудово ангажиран, Карамихайлов има добри характеристични данни, представил е 4 характеристики, няма неприключени наказателни производства. Настоящиятсъдебен състав приема, че Мартин Карамихайлов е показал добро поведение и наложените му наказания са изиграли своята поправителна и превъзпитателна роля. Отделно от това са налице и доказателства за влошеното му здравословно състояние. Той е с 80% намалена трудоспособност. Приложено е експертно решение от януари 2023 г. и същото обяснява в известна степен липсата на трудова ангажираност“, пише в определението на Софийския градски съд, с който педофилът е реабилитиран.