Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

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19 юни 2026, 10:02
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О ттук надолу беше цялата парализирана. Беше с едно желязо на главата, с две пробити дупки в черепа и с една връзка, с която главата ѝ беше буквално завързана за рамката на леглото, за да я стабилизират. Казаха ни, че тя е със счупен врат – с два счупени и разместени прешлена. Тя беше една жива душа, затворена в мъртво тяло, което само не можеше да извършва жизненоважни функции като дишане, хранене и пиене. Така Стефка Бельовска описва състоянието на сестра си след жесток побой.

40-годишната Евгения Бельовска от София умира в края на 2024 г., след като мъжът, с когото живее на семейни начала, я пребива почти до смърт. Той се казва Ариф Садула и е грък. Двамата с Евгения живеели в гръцкото село Ергани.

Източник: NOVA

„На 24 октомври 2024 г. обвиняемият се свърза с мен по телефона, като на развален български език ми каза: „Жени проблем, хоспитал Александруполи. Идвайте веднага”. Ние веднага тръгнахме за там и разбрахме, че сестра ми е в много тежко състояние”, разказва Стефка Бельовска.

Пред близките и властите Ариф Садула твърди, че Евгения е паднала в дупка и така е получила травмите.

„Версията му е, че на прибиране от заведение се е подхлъзнала и е паднала в една дупка. Впоследствие, след като ѝ бяха извършени животоспасяващи операции, самата ми сестра ни разказа, че той я е пребил, след което я е метнал във въпросната дупка. Лежала е в това състояние няколко часа. Той дава различни версии, но общата е, че когато е паднала в дупката, е била в безсъзнание, а той си помислил, че е заспала. Вдигнал я, сложил я в колата, закарал я вкъщи и я сложил на леглото, след което легнал до нея и заспал”, обяснява сестрата на жертвата.

Часове по-късно е извикана линейка. Евгения е приета в болница в Александруполис, претърпява пет операции, след което е транспортирана в София, където умира. Гръцките власти започват разследване, а Ариф Садула е задържан.

Източник: NOVA

„Неврохирургът ни каза, че положението е критично. Че са сглобили, така да се каже, гръбнака, но шансовете тя да може да движи крайниците си са нулеви, тъй като гръбначният ѝ мозък е изцяло прекъснат”, спомня си Стефка.

Съдебният лекар, изготвил експертизата за разследването, установява, че шийните прешлени на жената са счупени от силен удар с крак, а не от падане в дупка.

„Имахме счупен врат и това не е от падане, а от удар. Момичето е изритано с крак и затова имаме счупване. Имаше рани и удари по цялото тяло. Затова се обадих в полицията и им казах, че това не е от падане в канала”, категоричен е съдебният лекар проф. Павлос Павлидис.

Докторът, който прави аутопсията, установява, че Евгения е имала и стари травми, получени месеци по-рано.

„Установено е счупено ребро, което по начина на зарастване сочи, че се е случило в рамките на 6 месеца преди това. Тоест, това е още едно доказателство, че тя е претърпявала домашно насилие и че не е единичен случай. Правила е няколко пъти опити за бягство – хващана е, връщана е обратно. Взели са ѝ документите и парите, абсолютно всичко, и са я затворили. По времето, когато той не е бил вкъщи, майка му я е държала заключена”, споделя сестрата.

Приятелка на жертвата – Анна Боянова, допълва, че Евгения е живеела в постоянен страх: „Ако направи опит да си тръгне и иска да го остави, той ще я закопае в градината”.

Сестрата на пребитата до смърт жена: Тя беше жива душа, затворена в мъртво тяло

Година и половина след като Ариф Садула пребива Евгения, случаят влиза в съда. Гъркът е обвинен в умишлено убийство, нанасяне на тежка телесна повреда, противозаконно лишаване от свобода и присвояване на документи.

„Един път сме дали показания, след това не са ни викали да ни разпитват повече. По обвинението за умишлено убийство е обявен за невинен. Виновен е само за тежка телесна повреда, задържане против волята, задържане на документи и заплаха. И тук искам да попитам: как при факт, че ние имаме съдебномедицинска експертиза, доказваща причината за смъртта на сестра ми, съдът дава такова решение? Експертизата гласи: „Смъртта на Евгения е резултат от тежка, несъвместима с живота гръбначно-мозъчна травма и развилите се от нея усложнения”. При наличието на такъв документ, доказващ, че причината е травма, нанесена от него, как съдът решава, че не е виновен за смъртта ѝ? Ето това никой не може да си го обясни”, възмущава се Стефка Бельовска.

Съдът в Ксанти осъжда Ариф Садула на 8 години затвор на първа инстанция. В съдебната зала той не прави самопризнания и поддържа версията за подхлъзване.

„Предвид, че дотук е лежал в затвора около година и половина, намалиха му от присъдата за добро поведение през този период. По груби сметки може би догодина той ще е на свобода и ще има възможност пак да убива, пак да заплашва и да почерня семейства”, опасява се сестрата на убитата жена.

По гръцкото законодателство присъдата може да се обжалва само от прокурора. Той обаче не е протестирал решението.

„Сестрата на Евгения няма право да обжалва. Единствено прокурорът и обвиняемият могат. Обвиняемият обжалва присъдата, но прокурорът не, защото смята, че решението е правилно. Това е доста разочароващо за нас. Съдът взе под внимание всички факти – това, че обвиняемият е пребил Евгения, че я е хвърлил в двуметрова дупка, и въпреки това реши, че той не е имал намерение да я убие, а само да ѝ нанесе телесна повреда”, обяснява Василис Атанасиу, адвокат на семейството в Гърция.

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В отговор на запитване на NOVA до съда в Ксанти за мотивите по делото, оттам отговарят, че съдията е отхвърлил искането за информация. Няма отговор и на въпроса защо прокурорът не е протестирал присъдата.

„Съдът не намира връзка между смъртта на Евгения и инцидента с обвиняемия. В мотивите се казва, че Евгения умира два месеца след побоя, като през цялото време е в болница и са ѝ правени много операции. Нейната смърт категорично е в резултат на травмите, нанесени от обвиняемия, но въпреки това съдът смята, че смъртта няма връзка с нараняванията”, допълва адвокат Атанасиу.

Екипът ни изпрати запитване и до адвоката на обвиняемия Ариф Садула, но до момента отговор няма. Семейството на починалата Евгения Бельовска обмисля да сезира Върховната прокуратура в Гърция с искане решението на съда в Ксанти да бъде отменено и делото да започне отначало. Близките се надяват на съдействие от българските институции.

„Искам да отправя апел към българската държава и институции, тъй като сестра ми беше български гражданин. Двете с майка ми се борим сами. Както виждаме – вече и срещу системата в Гърция, а не можем да се справим. Моля за помощ всички, които имат необходимите инструменти, да поискат отговорност от гръцката държава. Как е възможно, когато е налице категорична причина за смъртта, да оневиняват лицето, което е извършило деянието?”, пита сестрата.

От Министерството на външните работи са заявили за NOVA, че Генералното консулство на България в Солун е оказало пълно съдействие на семейството пред гръцките власти и е помогнало за медицинския трансфер на жертвата до България. От ведомството допълват, че нямат правомощия да влияят върху решенията на гръцкия съд или да изискват мотиви по делото. Отчтат, че остават на разположение за оказване на консулска защита и съдействие в рамките на правомощията си, предвидени във Виенската конвенция.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
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