България

Младеж катастрофира в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга

Инцидентът е станал през нощта на бул. „България“, а ударът остави без електрозахранване търговски обекти в района

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 09:38
Младеж катастрофира в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга
Източник: iStock photos/Getty images

М лад шофьор се е блъснал с автомобила си в електрическо табло в централната част на Хасково, след което е напуснал мястото на произшествието. Инцидентът е станал около 1:00 часа след полунощ на бул. „България“, в участъка между кръстовището с бул. „Освобождение“ и сградата на бившето кино „Клокотница“.

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По първоначална информация водачът е загубил контрол над автомобила, който се е ударил в електрическо съоръжение, разположено край пътното платно, предаде БГНЕС. След сблъсъка шофьорът не е останал на място и е напуснал района преди пристигането на компетентните органи.

В резултат на удара са нанесени сериозни щети на електрическото табло, което захранва една от сградите в района. Повредата е довела до прекъсване на електрозахранването за част от търговските обекти, разположени на партера.

Най-сериозно засегната е местна баничарница, която няма да отвори врати за клиенти през днешния ден заради липсата на ток. Собствениците са били принудени временно да преустановят работа до отстраняването на аварията.

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Още от ранните сутрешни часове на място работят екипи на частна фирма, ангажирана с възстановяването на повреденото съоръжение. Техниците извършват оглед на щетите и подмяна на увредените елементи, за да бъде възстановено електрозахранването възможно най-бързо.

Търговци от съседни обекти също са били засегнати от инцидента, макар и в по-малка степен. Собственик на близка пекарна коментира, че неговият обект ще продължи да работи нормално въпреки аварията, тъй като производството се осъществява с газово оборудване и не зависи изцяло от електрическата мрежа.

Към момента не се съобщава за пострадали хора. Не е ясно и какви са причините, довели до загубата на контрол над автомобила. Предстои органите на реда да установят самоличността на водача и обстоятелствата около инцидента.

Напускането на мястото на пътнотранспортно произшествие е сред нарушенията, за които законът предвижда сериозни санкции, особено когато са нанесени материални щети на обществена или частна инфраструктура. След установяването на шофьора той може да понесе административна или наказателна отговорност в зависимост от резултатите от проверката.

Районът около бул. „България“ е една от оживените градски артерии на Хасково, а подобни инциденти често водят до затруднения както за живеещите в района, така и за местния бизнес. Очаква се възстановителните дейности по електрическото табло да приключат в най-кратки срокове, за да бъде възобновено нормалното електрозахранване на засегнатите обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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