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От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

Милиардерът разказа за тежките си студентски години, в които умишлено ограничил бюджета си за храна до абсолютния минимум

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Д нес състоянието му надхвърля един трилион долара, което го прави първия официален трилионер в историята на човечеството. Той притежава най-скъпата автомобилна компания, космическа корпорация, която се конкурира с държавни агенции, и една от най-посещаваните социални мрежи. Преди да изгради тази империя обаче, 17-годишният Илон Мъск е преживявал в Онтарио (Канада), харчейки точно по 1 долар на ден за храна – диета, съставена предимно от кренвирши и портокали.

Кой всъщност е Илон Мъск - факти, които вероятно не знаете

Историята разказва самият Мъск по време на гостуването си в радиопредаването StarTalk Radio на известния астрофизик Нийл де Грас Тайсън.

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Експериментът: Да откриеш своето „дъно“

Мъск пристига в Канада през 1988 г., след като напуска Южна Африка. Той се записва в университета Куинс в Кингстън, провинция Онтарио – далеч от родния Претория, далеч от близки и познати, разполагайки с минимални финансови средства.

В интервюто пред Тайсън милиардерът споделя, че умишлено се е опитал да провери с колко малко пари може да оцелее. Целта му не е била продиктувана от пълна безизходица, а е била по-скоро психологически експеримент. Той е искал да разбере какво е неговото финансово „дъно“ – абсолютният минимум, необходим за физическото му оцеляване.

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„Сметнах, че мога да живея в някакъв мизерен апартамент с компютъра си, да бъда добре и да не умра от глад“, обяснява Мъск. Изчисленията му сочат сумата от около един долар на ден. Стратегията за постигането ѝ е била проста: пазаруване на едро от супермаркета.

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Хранителният режим: Кренвирши, портокали и паста

Менюто на бъдещия предприемач не е било изискано, но е било добре пресметнато откъм калории. Логиката зад покупките му се е основавала на три фактора: висока калорийна плътност, ниска цена и възможност за вземане на големи количества.

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Така хотдог кренвиршите и портокалите се превръщат в негова основна храна. Изборът не е направен заради лични вкусови предпочитания, а на база чиста математика. „В един момент тези кренвирши и портокали наистина започват сериозно да ти омръзват“, признава по-късно Мъск.

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За да разнообрази режима си, той понякога е преминавал на паста. По негови думи, голям пакет спагети, комбиниран със зелени чушки и буркан готов сос, също може да стигне за доста дълго време. В крайна сметка той потвърждава, че експериментът му е бил успешен и действително е успял да ограничи бюджета си до тази сума.

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Значението на лишенията

Разбира се, важно е да се отбележи, че този опит на Мъск е въпрос на личен избор, а не на крайна нищета. Освен това, пресметнат спрямо днешната инфлация, един долар от края на 80-те години днес трудно би стигнал дори за пакет най-евтини кренвирши.

Въпреки това историята остава показателна за характера на милиардера. Макар подобни лишения да не са модел за подражание, запознаването с абсолютния минимум за оцеляване променя коренно мащаба на рисковете, които човек е готов да поеме след това. Пътят на Илон Мъск започва от един долар на ден, за да стигне до трилионно състояние, а спартанското студентско меню се оказва просто първата стъпка от неговата траектория.

Източник: TOI    
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