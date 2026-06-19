Свят

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Канадски доклад разкрива пропуски в инженерния дизайн и липса на достатъчно тестове

19 юни 2026, 10:46
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Г решки на компанията, конструктивни дефекти и недостатъчен регулаторен контрол са довели до фаталната катастрофа с подводницата „Титан“ през 2023 г., при която загинаха всички петима души на борда. Това се посочва във финалния доклад по случая, публикуван от Съвета за транспортна безопасност на Канада.

(Във видеото: Излязоха първи кадри на подводницата „Титан” от дъното на океана)

„Разследването установи, че изградените характеристики на цилиндъра от въглеродни влакна на „Титан“ никога не са били валидирани, за да се гарантира, че отговарят на теоретичните стойности, използвани в процеса на проектиране, и че конструкцията и тестването на „Титан“ не са следвали стандартните инженерни практики“, заключава агенцията в своя 136-страничен доклад.

Докладът за катастрофата с „Титан“: Трагедията с подводницата е била напълно предотвратима

В него се посочва, че компанията OceanGate, базирана в САЩ и организатор на злополучната експедиция до останките на „Титаник“, не е осъзнала напълно мащаба на риска за пътниците и е била заслепена от „групово мислене“ и „предразположение към потвърждение на собствените убеждения“.

Инспектори на агенцията са анализирали неизползвани части от същия материал, от който е изработена „Титан“, и са открили фундаментални структурни дефекти, които са компрометирали здравината на конструкцията, се посочва още в доклада.

Въпреки че OceanGate е тествала апарата на дълбочина, еквивалентна на тази при останките на „Титаник“, около 12 500 фута (около 3810 метра), разследването установява, че не е извършено достатъчно изпитване на ефекта от многократни гмуркания върху корпуса.

„Свойствата на изработения цилиндър от въглеродни влакна никога не са били валидирани, за да се гарантира, че отговарят на теоретичните стойности, използвани в процеса на проектиране, и конструкцията и тестването на „Титан“ не са следвали стандартните инженерни практики“, посочва Съветът за транспортна безопасност на Канада.

Имплозията на „Титан“: Доклад разкрива фатални грешки в конструкцията

„В резултат на това OceanGate не е знаела колко дълго корпусът под налягане на „Титан“ може да остане структурно цял при многократни гмуркания до дълбочината на „Титаник“, посочва още Съветът.

Заключенията на канадския регулатор повтарят доклад на Националния съвет за транспортна безопасност на САЩ, публикуван през октомври, който също установява, че дефектното инженерство на „Титан“ е довело до изработка на корпус от въглеродни влакна с множество аномалии и без необходимата здравина и устойчивост.

Американският орган също посочва, че OceanGate не е извършила достатъчно тестове на подводницата и не е познавала реалната ѝ издръжливост.

Имплозията е станала по време на 88-ото гмуркане на „Титан“ на 18 юни 2023 г., когато връзката с придружаващия кораб е прекъсната след около два часа и апаратът е обявен за закъснял още същия следобед.

Подводницата „Титан“: Всички пропуски, които предизвикаха фаталната имплозия

Кораби, самолети и спасителни екипи са били изпратени в района на около 435 мили (около 700 километра) южно от Сейнт Джонс, Нюфаундленд, но след няколко дни без контакт става ясно, че няма оцелели.

При катастрофата загиват главният изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш, френският подводен изследовател Пол-Анри Наржоле, известен като „Мистър „Титаник“, британският авантюрист Хамиш Хардинг, както и двама членове на заможно пакистанско семейство, Шахзада Давуд и 19-годишният му син Сюлейман Давуд.

Кристин Давуд, съпруга на Шахзада и майка на Сюлейман, първоначално е закупила два билета за пътуването с „Титан“ за себе си и съпруга си, но е отстъпила своя билет, за да могат баща и син да пътуват заедно.

След трагедията тя преминава през дълъг и тежък период на скръб, като споделя, че дори гледката на океана ѝ е носела отчаяние.

Остават пет въпроса за трагедията с подводницата "Титан"

Сега обаче тя се чувства „свързана“ с морето, казва пред The Sun.

„Всеки път, когато видя морската вода, трябва да потопя краката си и да се свържа с тях. Чувствам, че те вече са част от океана. Не чувствам, че гробът им е там“, споделя тя.

„Когато водата се разлива около краката ми, това е наистина хубаво чувство и се чувствам близо до тях“, допълва Давуд. 

OceanGate прекрати дейността си през юли 2023 г. след трагедията.

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„Отново изказваме най-дълбоки съболезнования на семействата на загиналите на 18 юни 2023 г. и на всички засегнати от трагедията“, заяви говорител на компанията пред The Post.

„След трагедията компанията окончателно прекрати дейността си и насочи ресурсите си изцяло към сътрудничество с държавните разследвания, включително това на Съвета за транспортна безопасност на Канада. Благодарни сме за професионализма на TSB и задълбочеността на неговото разследване и финален доклад“, допълни говорителят.

Източник: The Post    
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