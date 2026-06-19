България

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Клиенти от различни градове твърдят, че са превели суми на столична фирма за внос на автомобили, а случаят вече е предмет на жалби до институциите

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 09:27
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П овече от 10 души от различни градове в страната са платили общо около 200 000 евро на столична автокъща за внос на автомобили от Германия, но никой от тях не е получил колата си. Тези хора не се познават, но имат нещо общо и то е, че са изплатили едни суми за коли, които така и все още не са видели.

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Изплатените от клиентите суми варират, като сред тях има преводи от 1000 евро за капаро, както и по-големи плащания от 13 000, 17 540 и 20 000 евро. Сделките са сключвани в един и същи период от време, предимно между март и май тази година, като има и хора, които са превели пари още през януари.

Всички те са използвали услугите на фирмата „Дрийм Ауто Груп” с управител Аспарух Руйчев.

„Отивам по препоръка, плащам спокоен и усмихнат, влизам в офиса, където имаше уебсайт и неща като за нормална фирма”, разказва един от потърпевшите за началото на процедурата. След плащането клиентите са получавали уверение за закупената кола. „След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, вкъщи песни, танци”, споделя същият мъж пред NOVA.

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Обещаният срок за доставка на автомобилите е бил около един месец, а в някои случаи две седмици. Месеци по-късно обаче колите липсват. Според потърпевшите, комуникацията с управителя е прекъсната, като спорадична връзка се поддържа единствено през мобилни приложения със служители на офиса.

„Този човек продължава да се рекламира, да има клиенти, които в интернет са се свързали с нас, защото четат лошите коментари”, предупреждава друг от ощетените. По думите му фирмата продължава да пуска обяви и да комуникира с потенциални купувачи, като им предлага да платят капаро.

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В официална писмена позиция от „Дрийм Ауто Груп” посочват, че от създаването си са обслужили успешно близо 400 клиенти.

Според дружеството изпълнението на част от поръчките се е оказало невъзможно поради обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля. От автокъщата заявяват, че на всички е предложено прекратяване на договора и възстановяване на сумите съобразно финансовите възможности на компанията, като отричат да са имали намерение да се облагодетелстват за чужда сметка. Потърпевшите обаче са категорични, че към момента не са получавали подобни предложения за връщане на парите.

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Измамените вече са подали серия от жалби до различни институции.

„Нашето желание е това нещо да се обедини по възможно най-бързия начин в едно общо разследване и да се предприемат максимално бързи мерки”, настоява един от потърпевшите, като допълва, че очакват институциите да наложат мярка за неотклонение на управителя.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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