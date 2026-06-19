Поредна руска масирана атака срещу Украйна: Загинали и ранени в Сумска и Харковска област

Н ай-малко двама души са загинали, а други двама са били ранени при руски атаки срещу Сумска област в Североизточна Украйна. Това съобщи украинската полиция, цитирана от "Ройтерс".

Според информацията руските сили са атакували района с управляеми авиационни бомби, дронове и ракети. Ударите са нанесли щети на гражданска инфраструктура и жилищни сгради в няколко населени места в областта.

Масирани руски удари в украинската Сумска област, има загинали

Междувременно нова атака е била извършена и срещу Харковска област. По данни на областния управител Олег Синегубов петима души, сред които три деца, са потърсили медицинска помощ след руски въздушни удари срещу град Харков.

Синегубов съобщи за инцидента чрез профила си в приложението Telegram, като уточни, че спасителните и медицинските екипи са реагирали незабавно на местата на пораженията.

Руски удари: Пет жертви, 11 ранени в Сумска област

Към момента няма официална информация за мащаба на материалните щети, нанесени при последните атаки.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди достоверността на информацията, предоставена от украинските власти.

Засилен натиск по североизточния фронт

Сумска област се намира по границата с Русия и през последните месеци е сред регионите, които са подложени на засилени руски атаки. След изтеглянето на руските войски от района в началото на войната през 2022 г. областта често става обект на ракетни удари, артилерийски обстрел и атаки с дронове.

Украинските власти нееднократно предупреждават, че Москва се опитва да създаде така наречената „буферна зона“ по границата, като увеличава натиска върху североизточните региони на страната.

Харковска област също остава една от най-застрашените части на Украйна заради близостта си до руската граница. Вторият по големина украински град Харков е под постоянна заплаха от въздушни атаки още от началото на руската инвазия.

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Продължаваща война без признаци за деескалация

Последните удари идват на фона на продължаващите бойни действия по няколко направления на фронта и липсата на признаци за скорошно прекратяване на войната.

През последните седмици Русия засили използването на ракети с голям обсег, дронове и управляеми авиационни бомби срещу украински градове и инфраструктура. От своя страна Киев продължава да настоява за допълнителна военна помощ от западните си съюзници и за укрепване на противовъздушната отбрана на страната.

Украинските власти многократно са заявявали, че една от основните цели на руските атаки е изтощаването на системите за противовъздушна отбрана и създаването на допълнителен натиск върху цивилното население.

Двама души загинаха след руски удар по украинския град Суми

Войната, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., продължава вече четвърта година. Според международни организации конфликтът е причинил десетки хиляди жертви, милиони разселени хора и сериозни разрушения на инфраструктурата в редица украински региони.

На този фон дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта засега не дават резултат, а боевете и въздушните удари продължават почти ежедневно както по фронтовата линия, така и в отдалечени от нея украински градове.