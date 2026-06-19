Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

З вездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс е ставала все по-слаба и по-слаба през последните месеци от живота си, борейки се със зависимостта си в лосанджелиския квартал Скид Роу, разкри социален работник пред „The New York Post“.

Кевин Кол, който сам себе си нарича „Кмета на Скид Роу“, споделя, че е познавал Чейс в състояние, което е било светлинни години далеч от времето, когато тя беше част от кралското семейство на Дисни.

„Ние помагаме на хората на улицата и тя често идваше на опашката ни. Но когато гледам снимката ѝ сега и си спомням как изглеждаше тогава... разликата беше огромна. Ето това причинява болестта на зависимостта на много знаменитости, на много хора, които се озовават в това положение тук, на Скид Роу“, разказа той пред „The Post“.

Чейс почина в болница във вторник от усложнения вследствие на бактериален менингит и кръвна инфекция. Кол разказа, че е наблюдавал как Чейс изглеждала все по-слаба и по-слаба всеки път, когато я виждал.

„Е, тя отслабваше с всеки изминал път, когато я зърнех, ставаше все по-фина и това ми говореше, че имаше неконтролируемо заболяване и се нуждаеше от помощ. И тя не успя да получи тази помощ достатъчно бързо, преди болестта да отнеме живота ѝ“, каза той.

Видеоклип, заснет в Скид Роу месеци преди смъртта ѝ, показва изключително слабата Чейс, просната на пода на палатка. Приятели на актрисата споделиха пред „The Post“, че в момента на смъртта си тя е била с тежко поднормено тегло.

Кол допълни, че тази болест може да завлече дори знаменитостите до най-тъмните кътчета на Скид Роу. „Хора, които бяха добре известни и изведнъж пропаднаха – на болестта не ѝ пука. Толкова много хора започват с добро име, но свършват зле, и е особено тежко, когато се наложи да умрат в Скид Роу“, заяви той.

Нейният мениджър, Джон Раян, се опитал да я спаси от прословутия, обхванат от наркомания район, но не успял да я открие навреме.

Раян и доведената сестра на Чейс планирали да вкарат актрисата в рехабилитационен център в Коста Рика, собственост на негов познат, след като първо я стабилизират здравословно в Лос Анджелис.

„Бяхме толкова близо до това да я намерим. Дейви беше най-сладката и ярка светлина в Холивуд. Не мога да повярвам, че това е истина. Нейното наследство и творчество ще живеят вечно“, сподели той пред „The Post“.

Мъж, който твърди, че е приятел на Чейс, създаде кампания в платформата GoFundMe на нейно име, която семейството ѝ определя като нелегитимна. Те го подозират, че се опитва да извлече полза от името ѝ.

Актрисата също така изигра ролята на ужасяващия злодей Самара Морган в култовия филм „Предизвестена смърт“ (The Ring), а последните ѝ роли бяха в два филма от 2016 г.: трилъра „Американски романс“ и психологическия хорър „Джак се прибира у дома“.

Кол добави, че семейството ѝ поне може да намери утеха в това, че вече няма да се тревожи за ужасяващото ѝ състояние. „Мразя това, което се случи с нея, но се надявам, че семейството ѝ ще намери покой, знаейки, че вече няма нужда да се безпокоят за нея или за състоянието ѝ“, заключи той.