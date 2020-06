Археолози откриха гигански неолитен комплекс близо до Стоунхендж

А рхеолози откриха огромни шахти, разположени в кръг около мегалитното светилище Стоунхендж във Великобритания.

Откритието хвърля нова светлина върху предназначението на светилището и обредите, за които то е служело преди хиляди години, съобщава Reuters.

До ден-днешен конкретната функция, която са изпълнявали каменните блокове на Стоунхендж, остава неясна за изследователите.

Astonishing. The largest Neolithic structure in Britain—an immense circle of shafts—has been discovered and mapped, suggesting a “huge cosmological statement and the need to inscribe it into the earth itself”.

