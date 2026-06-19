Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е загинал

Д ревен дъб, за който се твърди, че е давал подслон на легендарния Робин Худ, е загинал, предаде Асошиейтед прес.

Тази пролет не са поникнали листа на 1200-годишния дъб Мейджър Оук (Майор Дъб) в Шеруудската гора, съобщават от Кралското дружество за защита на птиците.

Посетителите, които през последните два века са разглеждали изкривените клони и разпростиращата се корона на дървото в Нотингам, са утъпкали почвата около него. Това е затруднило проникването на дъждовна вода до корените му, посочват още от природозащитната организация.

Гората е застрашена от години, а за дървото и преди са се носили слухове, че е загинало. В тези случаи организацията обаче потвърждаваше, че дъбът все още е жив. Сега вече не е така.

"Фактът, че дървото не е пуснало листа тази година, е съкрушителен за всички", казва Холи Дрейк от дружеството в изявление, с което оповестява гибелта на дървото.

Според твърденията дъбът е давал подслон на Робин Худ - легендарен разбойник от 13-и век, който е крадял от богатите и е давал на бедните, и се укривал в Шеруудската гора, когато е бил преследван от шерифа на Нотингам.

Дървото е получило името си, след като е споменато в книга за дъбовете от майор Хейман Рук през 1790 г., в резултат на което първите почитатели се стичат в гората.

Невъзможно е да се каже какво точно е причинило смъртта на дъба, но въздействието на милиони хора е допринесло за неговия крах, наред с интервенциите за укрепване на масивните му клони с кабели и стълбове. Вината се приписва и на климатичните промени, довели до горещи вълни и суша, отбелязва Асошиейтед прес.

Експертите по дървета са установили, че кореновата система на дървото е била задушена и изтощена.

"Древните дървета като Мейджър Оук са белите носорози на защитата на природата във Великобритания, но тяхното изчезване е далеч по-незабележимо", казва Ед Пайн от организацията "Уудланд тръст" (Woodland Trust). "Спасяването им е жизненоважно за здравето на света, в който живеем, и все пак повечето изчезват тихо, без признанието или грижите, полагани за Мейджър Оук", допълва Пайн.

Освен мястото си във фолклора, гората е известна с дъбовете от Шерууд, които са послужили за плавателни съдове на корабите на Кралския флот на вицеадмирал Хорацио Нелсън в края на 18-и и началото на 19-и век, както и като дървен материал за покрива на катедралата "Св. Павел" в Лондон.

Древният дъб е пощаден от триона и от 70-те години на миналия век е защитен с ограда.

"Дъбът Мейджър Оук ще остане в сърцето на Шерууд като природен паметник, който посетителите могат да дойдат да видят. Той ще продължава да живее в легендата за Робин Худ и да осигурява същата подкрепа на горската екосистема след смъртта си, както и приживе", казва Холи Дрейк.