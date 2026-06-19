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Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

19 юни 2026, 09:20
Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom
Източник: Vivacom

С 55 стажанти, избрани измежду близо 1800 кандидати, ще стартира Лятната стажантска програма на Vivacom тази година. Тя отново ще даде шанс на младите таланти да работят в реална бизнес среда, по конкретни проекти и да се запознаят отблизо с корпоративната култура, с подкрепата на едни от най-добрите специалисти в компанията.

„Очакваме с нетърпение новите стажанти и сме подготвили програма, която да им даде както ценни практически знания, така и възможност да се забавляват и да опознаят компанията отвътре. И тази година сме предвидили различни изненади и интересни инициативи, които да направят преживяването им още по-пълноценно. За нас е важно младите хора не само да учат и да трупат опит, но и да се чувстват част от екипа още от първия ден“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал”.

Източник: Vivacom

Тази година Vivacom надгражда обучителните модули и формати. Сред новостите е включването на модула „Продуктово обучение“ в onboarding плана още в първия ден, паралелно с обучението по бизнес етикет и детайлното запознаване с услугите и устройствата на Vivacom. За първи път тази година новите стажанти ще бъдат посрещнати и от свои предшественици в програмата, които днес вече са част от екипа на телекома. Те ще споделят своя опит, първите си предизвикателства и професионалния си път, показвайки как стажът може да се превърне в реална възможност за развитие.

Нов формат получава и една от дългогодишните инициативи на програмата. Петъчните презентации ще имат нов слоган и концепция – Creative Day. В рамките на формата участниците ще се насърчават да създават кратки видеа или презентации по теми, свързани с живота в компанията, стажантското преживяване, работата в екип и културата във Vivacom. За най-добрите идеи са предвидени специални награди.

Източник: Vivacom

Тази година, като част от 360-градусовата инициатива, стажантите ще проследят по-отблизо как отделните дирекции и звена си взаимодействат, как се свързва работата на различните екипи и как всяка част от организацията допринася за общия резултат.

Участниците в Лятната стажантска програма на Vivacom отново ще имат възможност да се срещнат лично с главния изпълнителен директор – Асен Великов, и да научат повече за бизнеса, лидерството и професионалното развитие. Част от програмата ще бъде и доброволческа инициатива, която ще обедини младежите около обща кауза.

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