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Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026

Сериозно изглеждащата контузия на Исмаел Коне разплака селекционера на Канада Джеси Марш и засенчи първата в историята им победа на финали на Световно първенство, след като разгромиха останалия с девет души тим на Катар с 6:0

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 09:12
Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026
Източник: ЕПА/БГНЕС

С ериозно изглеждащата контузия на Исмаел Коне разплака селекционера на Канада Джеси Марш и засенчи първата в историята им победа на финали на Световно първенство, след като разгромиха останалия с девет души тим на Катар с 6:0.

Докато съдомакините вече водеха с 3:0 във Ванкувър и имаха числен превес, Асим Омер Мадибо от Катар и Коне се сблъскаха в борба за топката, което доведе до дълго прекъсване на играта и изнасяне на канадеца на носилка.

Първоначално на Мадибо беше показан жълт картон, но след намесата на видео асистент рефера (VAR) той беше променен на червен, съобщава Би Би Си (BBC).

Въпреки това, под скандиранията на канадските привърженици, бившият полузащитник на Уотфорд Коне успя да седне и да помаха, докато го изнасяха покрай терена на носилка, вдишвайки болкоуспокояващи.

Сега Канада има големи шансове да достигне до елиминационната фаза, но контузията на Коне е огромен удар по амбициите им за по-сериозен пробив отвъд 1/16-финалите.

Ужасяващата травма помрачи това, което иначе беше историческо събитие за Канада.

Сълзи, голове и драма: Канада срещу Катар в снимки
26 снимки
Катар Канада Световно Мондиал
Катар Канада Световно Мондиал
Катар Канада Световно Мондиал
Катар Канада Световно Мондиал

Кайл Ларин откри резултата със страхотно отиграване в 16-ата минута, отбелязвайки втория си гол в два поредни мача, преди Джонатан Дейвид да вкара първото попадение от своя хеттрик 13 минути по-късно.

След това на Катар беше показан първият от двата им червени картона, когато Хомам Ел Амин беше изгонен за тактическо нарушение срещу Тейджън Бюканан в 33-ата минута.

Дейвид отбеляза втория си гол в добавеното време на първото полувреме.

Контузията на Коне засенчи второто полувреме: Когато Нейтън Салиба завъртя топката от пряк свободен удар, за да покачи на 4:0 в 63-ата минута, той вдигна фланелката на контузения полузащитник – жест, посрещнат с бурни аплодисменти от публиката.

Канада добави пети гол 15 минути преди края, когато Мохамад Ал Манай заби топката в собствената си врата след удар на Джейкъб Шафълбърг. Дейвид оформи своя страхотен хеттрик в добавеното време, засичайки удар на Бюканан и преодолявайки Махмуд Абунада.

Победата с шест гола разлика означава, че Канада оглавява група B – с равен брой точки с Швейцария, но с три гола по-добра голова разлика.

Какво предстои за тези отбори?

Последният мач на Канада в групата е срещу Швейцария във Ванкувър в сряда, 24 юни (22:00 ч. българско време). По същото време Катар ще се изправи срещу Босна в Сиатъл.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Исмаел Коне Канада футбол Световно първенство Джеси Марш контузия Катар Джонатан Дейвид червен картон група B
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