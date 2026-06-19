Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Н ад 1800 българи, висококвалифицирани специалисти като учители, лекари и IT експерти, са избрали да се завърнат и работят в България по мярката "Избирам България". Това е значителен успех, който надхвърля първоначалните прогнози.

Програмата, финансирана по Европейска програма "Развитие на човешките ресурси" и изпълнявана от Агенцията по заетостта, цели да привлече български граждани с опит и образование от чужбина. Сред завърналите се има софтуерни специалисти, счетоводители, банкови служители, инженери, както и хора от сферата на строителството и промишлеността. Значителен брой участници са стартирали и собствен бизнес в сфери като информационни технологии, търговия и ресторантьорство, предаде Агенция "Фокус".

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език.

Най-големите финансови стимули се изплащат след първите шест месеца и първата година работа в страната. След половин година заетост, стимулът е 30% от шест средни работни заплати за сектора, а след година - 50%.

Към момента са изплатени над 463 хил. евро по различните стимули. Най-големи суми са насочени към еднократни стимули след шест месеца заетост (232 844 евро), следвани от добавки за настаняване (164 296 евро) и преместване на покъщнина (45 984 евро). Транспортните разходи възлизат на 20 188 евро. Подадени са и 168 заявления за езиково обучение.

Първоначалната прогноза беше за подкрепа на 870 семейства, но заявления подадоха 4142 души, като одобрените са 1884 – двойно повече от очакваното. Неодобрените кандидатури се дължат на дублиране или несъответствие с критериите. Над 1500 от одобрените са на възраст между 30 и 40 години. Най-много участници са се завърнали от Великобритания и Германия, следвани от Нидерландия, Франция, Испания, Италия и други европейски страни, както и от САЩ, Канада и Австралия.

София и Пловдив остават най-предпочитаните градове за установяване. Значителна част от завърналите се обаче са избрали и по-малки градове като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Хасково, Кърджали и Пазарджик, което показва желание за разпределение на експертния потенциал в цялата страна.