България

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 10:24
Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат
Източник: Thinkstock/Guliver

Н ад 1800 българи, висококвалифицирани специалисти като учители, лекари и IT експерти, са избрали да се завърнат и работят в България по мярката "Избирам България". Това е значителен успех, който надхвърля първоначалните прогнози.

Програмата, финансирана по Европейска програма "Развитие на човешките ресурси" и изпълнявана от Агенцията по заетостта, цели да привлече български граждани с опит и образование от чужбина. Сред завърналите се има софтуерни специалисти, счетоводители, банкови служители, инженери, както и хора от сферата на строителството и промишлеността. Значителен брой участници са стартирали и собствен бизнес в сфери като информационни технологии, търговия и ресторантьорство, предаде Агенция "Фокус".

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език.

Най-големите финансови стимули се изплащат след първите шест месеца и първата година работа в страната. След половин година заетост, стимулът е 30% от шест средни работни заплати за сектора, а след година - 50%.

Към момента са изплатени над 463 хил. евро по различните стимули. Най-големи суми са насочени към еднократни стимули след шест месеца заетост (232 844 евро), следвани от добавки за настаняване (164 296 евро) и преместване на покъщнина (45 984 евро). Транспортните разходи възлизат на 20 188 евро. Подадени са и 168 заявления за езиково обучение.

Първоначалната прогноза беше за подкрепа на 870 семейства, но заявления подадоха 4142 души, като одобрените са 1884 – двойно повече от очакваното. Неодобрените кандидатури се дължат на дублиране или несъответствие с критериите. Над 1500 от одобрените са на възраст между 30 и 40 години. Най-много участници са се завърнали от Великобритания и Германия, следвани от Нидерландия, Франция, Испания, Италия и други европейски страни, както и от САЩ, Канада и Австралия.

София и Пловдив остават най-предпочитаните градове за установяване. Значителна част от завърналите се обаче са избрали и по-малки градове като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Хасково, Кърджали и Пазарджик, което показва желание за разпределение на експертния потенциал в цялата страна.

Редактор: Надежда Неменски
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