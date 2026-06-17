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Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

Властите в индийския град Колката премахнаха 21-метровата конструкция на световния шампион заради сериозен риск от срутване при силни ветрове. Скулптурата на Лионел Меси бе открита едва миналата година след официално посещение на футболиста

Александър Костадинов Александър Костадинов

17 юни 2026, 09:53
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Статуята на осемкратния носител на „Златната топка“ и световен шампион с националния отбор на Аржентина Лионел Меси бе официално демонтирана в индийския град Колката, съобщава информационната агенция Asian News International (ANI).

Скулптурата, която изобразява Меси, държaщ трофея от Световното първенство, бе открита в края на миналата година по време на официално посещение на футболиста в Индия. Местните власти обаче бяха принудени да вземат решение за нейното премахване, след като постъпиха множество оплаквания от граждани и инженери относно нестабилността на 21-метровата конструкция при настъпването на силни ветрове, което е създавало реален риск за безопасността на преминаващите хора.

В момента 38-годишният Меси защитава цветовете на американския клуб „Интер Маями“, където премина през 2023 г. В Европа аржентинският гений натрупа исторически постижения с екипите на „Барселона“ и „Пари Сен Жермен“, печелейки 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на УЕФА и 3 пъти Световното клубно първенство.

Автор: Александър Костадинов
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