Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

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Статуята на осемкратния носител на „Златната топка“ и световен шампион с националния отбор на Аржентина Лионел Меси бе официално демонтирана в индийския град Колката, съобщава информационната агенция Asian News International (ANI).

Скулптурата, която изобразява Меси, държaщ трофея от Световното първенство, бе открита в края на миналата година по време на официално посещение на футболиста в Индия. Местните власти обаче бяха принудени да вземат решение за нейното премахване, след като постъпиха множество оплаквания от граждани и инженери относно нестабилността на 21-метровата конструкция при настъпването на силни ветрове, което е създавало реален риск за безопасността на преминаващите хора.

В момента 38-годишният Меси защитава цветовете на американския клуб „Интер Маями“, където премина през 2023 г. В Европа аржентинският гений натрупа исторически постижения с екипите на „Барселона“ и „Пари Сен Жермен“, печелейки 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на УЕФА и 3 пъти Световното клубно първенство.