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„Като ангел и убиец – най-красивият мъж“: Тръмп засипа с похвали Нерендра Моди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Нарендра Моди „най-красивия мъж“ и му обеща подкрепата си, докато е на поста, в знак на затопляне на отношенията между САЩ и Индия броени дни след гибелта на индийски моряци при американски военни удари в Оманския залив

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 09:42
„Като ангел и убиец – най-красивият мъж“: Тръмп засипа с похвали Нерендра Моди
Нерендра Моди и Доналд Тръмп на срещата на Г-7 във Франция   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Нарендра Моди „най-красивия мъж“ и му обеща подкрепата си, докато е на поста, в знак на затопляне на отношенията между САЩ и Индия броени дни след гибелта на индийски моряци при американски военни удари в Оманския залив.

Президентът на САЩ и индийският премиер се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във Франция. Срещата, която е първият им разговор на четири очи от повече от 16 месеца, се проведе в момент, в който Ню Делхи и Вашингтон се опитват да придвижат преговорите за търговско споразумение, като същевременно адресират по-широки геополитически опасения и проблеми, свързани с енергийната сигурност.

Коментарите на американския президент дойдоха седмица след като Индия призова САЩ да спрат ударите срещу корабоплаването след три атаки срещу танкери с индийски екипаж, включително една, при която загинаха трима моряци, пише The Independent.

Говорейки заедно с Моди в Евиан-ле-Бен, президентът на САЩ отправи поредица от лични комплименти към индийския лидер и подчерта силата на техните отношения. „Той е най-красивият мъж, като ангел. Той е убиец, той е корав мъж. Той обича индийския народ и също така обича народа на САЩ“, каза Тръмп.

Американският президент отиде още по-далеч, свързвайки бъдещето на двустранните отношения с лидерството на Моди. „Ако някой нападне този човек, аз ще бъда до него“, заяви Тръмп.

Към Моди не бяха зададени въпроси, като той ограничи публичните си изяви до предварително подготвени изявления. Тръмп, от своя страна, отговори на широк спектър от въпроси на журналисти по теми, включващи Украйна, Иран, изкуствения интелект и вътрешната политика на САЩ. Моди не е отговарял на въпрос на самостоятелна пресконференция в Индия, откакто стана министър-председател през 2014 г.

Норвежка журналистка наскоро стана вайръл, след като зададе остри въпроси на Моди и неговите служители по време на посещението на индийския премиер в скандинавската страна. Хеле Линг, която работи за вестник „Dagsavisen“ в Осло, влезе в спор с индийски дипломати и попита гостуващия лидер защо не говори пред пресата.

През 2025 г. Моди избегна въпрос относно обвиненията в измама срещу милиардера Гаутам Адани в САЩ по време на съвместна пресконференция с Тръмп – рядък случай, в който той беше подложен на медиен натиск. Оттогава Министерството на правосъдието на САЩ предприе стъпки за оттегляне на наказателните обвинения срещу Адани.

Смъртта на моряците беше първият докладван случай, откакто на 13 април започна американската блокада на корабоплаването, свързано с Иран, при която американските сили изведоха от строя 8 кораба и върнаха обратно повече от 100 други.

„Тези атаки трябва да спрат и да приключат. Призоваваме също така за диалог и дипломация, за да можем бързо да се върнем към мира и стабилността в региона“, каза пред репортери говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал.

Говорейки за индийските моряци, работещи по ключови търговски пътища, включително Ормузкия проток, Моди заяви, че тяхната безопасност остава от „изключително значение“. Той добави, че очаква благополучието на моряците в региона да получи „най-висок приоритет“, след като споразумението между Вашингтон и Техеран влезе в сила.

По-рано този месец Индия на два пъти привика временно изпълняващия длъжността ръководител на мисията на САЩ след американски военни удари срещу търговски кораби в Залива, при които загинаха трима индийски моряци. Впоследствие министърът на външните работи С. Джайшанкар повдигна въпроса пред държавния секретар Марко Рубио, изразявайки „острия протест“ на Ню Делхи.

В опит да балансира отношенията между двете страни, по време на срещата си с Моди Тръмп подчерта и нарастващото международно влияние на Индия, особено в Западна Азия. „Мисля, че Индия играе голяма роля във всичко, включително в Западна Азия, стига Моди да е премиер“, каза той.

Относно сътрудничеството в областта на сигурността между двете страни Тръмп заяви: „Мисля, че това са страхотни отношения. Ако бъдат нападнати, ние ще бъдем там, за да им помогнем. Нямаме договор, но ако бъдат нападнати и той (премиерът Моди) е лидерът, ние ще бъдем там, за да помогнем. Ако има друг лидер, не знам за това, но ако бъдат нападнати и той е лидерът, ние ще помогнем. Стига аз да съм президент, те имат страхотен приятел в Белия дом“.

Думите му последваха по-ранни коментари, в които Тръмп нарече Моди „спокоен“, „хладнокръвен“ и „пълен убиец“ – език, който той използва, за да опише преговорните умения и политическата устойчивост на премиера. На срещата на върха Тръмп отново подчерта уважението, с което според него се ползва Моди в международен план. „Всички тук изпитват огромно уважение към този човек“, каза той.

Дискусиите между лидерите обхванаха търговията, сътрудничеството в отбраната, енергийната сигурност, критичните минерали, визовата политика и събитията в Западна Азия. Представители на двете страни посочиха, че преговорите за временно търговско споразумение продължават, като и двете страни изразяват оптимизъм за напредъка. Тръмп намекна, че сделката може да е близо.

Американският президент често изтъква личните си добри отношения с Моди. По-рано този месец той поздрави индийския лидер за това, че стана най-дълго управлявалият министър-председател на Индия, и го описа като силен и ефективен лидер.

Преди срещата си с Тръмп Моди проведе разговори с Антонио Коща, председател на Европейския съвет, и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. Той се срещна и с германския канцлер Фридрих Мерц, за да обсъди сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите, отбраната, информационните технологии и кръговата икономика.

След срещата Моди заяви: „Разговорите с канцлера Мерц бяха много ползотворни. Обсъдихме начини за по-нататъшно укрепване на двустранното сътрудничество чрез съвместна работа в областта на търговията, инвестициите, кръговата икономика, отбраната, ИТ и др. Разговаряхме и за стимулиране на културните връзки между нашите нации“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
Доналд Тръмп Нарендра Моди САЩ-Индия Г-7 двустранни отношения търговско споразумение геополитика енергийна сигурност Омански залив дипломация
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