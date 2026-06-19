България

Пеканов с информация за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

България очаква 1 млрд. евро от Европейската комисия в края на юли на фона на нарастващи разходи по проектите и недостиг на средства

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 08:34
Пеканов с информация за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост
Източник: БТА

В ицепремиерът Атанас Пеканов ще представи на брифинг в Министерския съвет актуална информация за напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и предстоящото четвърто плащане към България по механизма на Европейския съюз. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Очаква се по време на брифинга да бъдат представени подробности за изпълнението на поетите от страната ангажименти, напредъка по реформите и инвестициите, както и сроковете за получаване на следващите средства от Европейската комисия.

Темата придобива особена актуалност на фона на данните за финансовото състояние на държавата и необходимостта от разплащане на значителен обем проекти по Плана за възстановяване през следващите месеци.

На 16 юни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че от началото на годината фискалният резерв на България е намалял с 2,4 млрд. евро. По думите ѝ до края на август предстои да бъдат извършени плащания по проекти, финансирани по ПВУ, на обща стойност 3,1 млрд. евро.

Очакванията са България да получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване в размер на около 1 млрд. евро в края на юли. Следващият транш обаче се очаква едва в края на годината, което създава временен недостиг на средства за изпълнение на поетите ангажименти.

Според изчисленията на Министерството на финансите по тази причина се формира дефицит от около 2,1 млрд. евро, който трябва да бъде осигурен чрез други финансови източници до получаването на следващите европейски средства.

Планът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на Европейския съюз за подпомагане на държавите членки след икономическите последици от пандемията от COVID-19. Чрез него България има право да получи близо 10 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за реализиране на ключови реформи и инвестиции.

Сред основните направления на финансиране са модернизацията на икономиката, дигитализацията на публичния сектор, енергийната трансформация, развитието на транспортната инфраструктура, здравеопазването и образованието.

Получаването на всяко следващо плащане е обвързано с изпълнението на конкретни реформи и инвестиционни етапи, договорени между България и Европейската комисия. Забавянето на част от законодателните промени през последните години доведе до изместване на графика за усвояване на средствата и до натрупване на значителен обем дейности в по-кратки срокове.

Съгласно действащите правила всички инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат договорени, изпълнени и разплатени в рамките на определения от Европейския съюз срок. Именно поради това правителството е изправено пред предизвикателството да осигури необходимия финансов ресурс за проектите до постъпването на следващите плащания от Брюксел.

Очаква се по време на брифинга Атанас Пеканов да даде повече информация за напредъка по преговорите с Европейската комисия, графика на предстоящите плащания и мерките, които държавата предприема за гарантиране на изпълнението на проектите по ПВУ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
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