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19 юни: Черният четвъртък, когато цяла Варна плачеше

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 06:40
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З а хората във Варна и за цяла България датата 19 юни 2014 г. остава запечатана като кошмар, който започна с летен дъжд и завърши с кал, разруха и неописуема човешка трагедия.

Тогава, в рамките на броени минути, варненският квартал „Аспарухово“ се превърна в бойно поле между човека и отпушената ярост на природата. Днес, години по-късно, споменът за този черен четвъртък все още горчи, но и ни напомня за най-важния изпит, който издържахме тогава – изпита по човечност.

Анатомия на една предизвестена водна стихия

Всичко започна като типичен, макар и малко по-тежък юнски следобед. Небето над морската столица прогресивно натежаваше, оцветено в оловносиви нюанси, които не вещаеха нищо добро. Около 18:00 ч. обаче над района на Аспарухово се отвори истински воден ад. По данни на метеоролозите в рамките на по-малко от два часа излялото се количество валежи надхвърли средните месечни норми неколкократно. Земята просто отказа да поема повече.

Истинският ужас настъпи, когато огромната водна маса от платото над квартала се устреми надолу. Свлечените земни маси, изкоренените дървета и тоновете боклуци формираха гигантска приливна вълна по стръмните и тесни улици „Горна Студена“ и „Цар Борис III“.

За нещастие, естествените отводнителни дерета бяха стеснени от незаконно строителство и натрупани отпадъци през годините. Водата нямаше накъде да върви, освен през домовете на хората. Вълна с височина над два метра връхлетя ниските части на квартала с тътен, който оцелелите описват като приближаващ товарен влак.

Минутите, в които животът изтече между пръстите

Картината в следващите часове беше апокалиптична. Водната стихия метеше всичко по пътя си с невиждана ярост – обръщаше автомобили, завличаше цели постройки и рушеше асфалта като тоалетна хартия. Хората се качваха по покривите на къщите си, държейки децата си на ръце, докато долу, под краката им, калната река отнасяше целия им досегашен живот.

В тази неравна битка Аспарухово даде най-скъпата възможна жертва. Свирепата вълна отне живота на 13 души, сред които и четири деца. Семейства бяха почернени завинаги, а писъците на заклещените в капана на домовете си хора отекваха в мрака на прекъснатото електричество.

Когато водата най-после започна да се оттегля през нощта, тя разголи една ужасяваща реалност. Кварталът изглеждаше така, сякаш е бил бомбардиран.

Навсякъде стърчаха смачкани до неузнаваемост коли, забити в калните стени на полусрутени къщи, а дебелият пласт тиня покриваше всичко, правейки придвижването на спасителните екипи почти невъзможно. Варна плачеше, а с нея и цяла България.

Морето от кал, което роди океан от състрадание

И точно тогава, сред най-дълбокото отчаяние и скръб, се случи нещо, което върна вярата в българския дух. На следващата сутрин Аспарухово не осъмна само.

Хиляди доброволци от цялата страна – млади и стари, студенти, работници, майки и бащи – организираха невиждана в съвременната ни история вълна на солидарност. С лопати в ръце, потънали до коленете в тежката, лепкава кал, тези момчета и момичета започнаха да разчистват разрушените домове на напълно непознати за тях хора.

Лишени от сън, покрити с прах и тиня, доброволците изнасяха съсипаната покъщнина, успокояваха плачещите възрастни хора и раздаваха храна и вода. Националната дарителска кампания събра милиони левове за броени дни. В тези сиви денонощия българите доказаха, че въпреки всички различия, когато удари часът на изпитанието, можем да бъдем едно голямо, пулсиращо в един ритъм сърце.

Уроците на Аспарухово: Помним ли ги днес?

Годините минават, инфраструктурата в Аспарухово отдавна е възстановена, деретата са укрепени и разширени, а новите отводнителни канали дават по-голяма сигурност на жителите. Но белезите по душите на хората от квартала остават. Всеки по-силен летен дъжд днес кара местните да поглеждат със свито сърце към хълма.

Трагедията от 19 юни 2014 г. беше болезнен шамар за институциите и обществото ни. Тя ни припомни по най-жестокия начин, че природата не търпи компромиси с човешката безотговорност, незаконната сеч и пренебрегването на сигурността в името на личния интерес.

  • Проклятието на Тимур: „Всеки, който наруши покоя ми, ще отпуши нашественик, по-страшен от мен“

Има исторически съвпадения, които са толкова зловещи и съвършени, че карат и най-големите скептици да настръхнат. Историята познава мигове, в които научният устрем прекрачва границата на рационалното и се сблъсква лице в лице с древни митове, превръщайки ги в реалност.

Едно такова събитие се разиграва в горещия юнски ден на 19 юни 1941 г. в Самарканд, Узбекистан. Тогава един съветски антрополог отваря гробницата на великия азиатски завоевател Тимур. Три дни по-късно светът се променя завинаги.

Експедицията в сърцето на мавзолея „Гур Емир“

В началото на лятото на 1941 г. по лична заповед на Йосиф Сталин в Самарканд пристига специална научна експедиция. Начело е Михаил Герасимов – брилянтен съветски антрополог и скулптор, прочут със своя революционен метод за възстановяване на човешкото лице по черепните кости.

Целта на учените е амбициозна: да ексхумират останките на Тимур, основателя на Тимуридската империя, и на неговите наследници, за да изследват техния произход и да възстановят истинския им облик.

Местните мюсюлмански духовници и пазители на мавзолея посрещат руснаците с дълбок ужас. Старейшините умоляват експедицията да спре, показвайки им древни свещени книги, в които е записано ясно предупреждение: прахът на великия завоевател не трябва да бъде обезпокояван.

Според преданията, Тимур, който приживе е удавил Азия в кръв, е запечатал гробницата си с тежка клетва. Съветските учени, възпитани в духа на марксисткия атеизъм и научния материализъм, само се изсмиват на „религиозните суеверия“ и продължават работата си.

Пророчеството, изсечено в нефрита

На 19 юни 1941 г. тежкият нефритен саркофаг на Тимур най-после е отворен. Когато вдигат масивния капак, в залата се разнася странно, силно ухание на камфор, тамян и смоли – древните балсамиращи масла, които сякаш са чакали пет века, за да излязат на свобода.

Проучвателите откриват върху надгробната плоча два надписа, изсечени с арабска калиграфия. Първият гласи: „Когато се изправя от мъртвите, светът ще потрепери“. Вторият надпис, открит във вътрешността на ковчега, крие още по-зловещо и директно предупреждение: „Всеки, който наруши покоя ми, ще отпуши нашественик, по-страшен от мен“.

Герасимов обаче е погълнат от научен триумф. Той внимателно изважда черепа на Тимур (потвърждавайки по-късно, че пълководецът наистина е бил куц с десния крак, откъдето идва и прозвището му Тимур Ланг – Куция Тимур). Пророческите думи са заведени в научния дневник просто като любопитен фолклорен детайл.

Три дни по-късно: Операция „Барбароса“

Суеверие или проклятие, съвпадение или космическа ирония – неумолимата хронология на историята оставя без дъх. Три дни след като Герасимов вдига капака на саркофага, в ранните часове на 22 юни 1941 г., Нацистка Германия стартира операция „Барбароса“. Без да обявява война, Адолф Хитлер напада Съветския съюз по целия фронт.

Нашественикът, „по-страшен от Тимур“, наистина е отпушен. Започва най-кървавият конфликт в човешката история, който ще отнеме живота на над 26 милиона съветски граждани.

Митът за проклятието става толкова силен, че достига до най-високите ешелони на властта в Кремъл. Говори се, че уплашени от развоя на събитията на фронта, генерали и учени настояват пред Сталин костите на завоевателя да бъдат върнати. През ноември 1942 г., в навечерието на решителната победа при Сталинград, останките на Тимур най-накрая са погребани обратно в Самарканд с пълни мюсюлмански почести. Броени дни след препогребването, ходът на Втората световна война се пречупва и Червената армия започва своето настъпление.

Михаил Герасимов успява да завърши своя шедьовър – той пресъздава лицето на Тимур, разкривайки суровите, властни черти на човека, чието име е карало света да трепери. Но цената на това научно откритие остава завинаги обгърната в мистериозната сянка на онзи юнски ден, в който науката реши да предизвика мистиката.

Още събития на 19 юни:

  • 1269 г. – кралят на Франция Луи IX постановява всички евреи, които не носят отличителния знак Звездата на Давид да заплащат глоба.
  • 1862 г. – Конгресът на САЩ премахва робството в САЩ.
  • 1953 г. – Световният съвет на мира награждава посмъртно с „Почетна награда на мира“ български поет Никола Вапцаров.
  • 1987 г. – ЕТА извършва един от най-кървавите си атентати, при който избухва бомба, разположена в супермаркет в Барселона, като убива 21 души и ранява други 45 души.

Родени:

  • 1623 г. – роден е Блез Паскал, френски математик
  • 1919 г. – роден е Богомил Райнов, български писател
  • 1922 г. – роден е Оге Нилс Бор, датски физик, Нобелов лауреат
  • 1945 г. – родена е Аун Сан Су Чи, бирмански политик, Нобелова лауреатка
  • 1947 г. – роден е Салман Рушди, британски писател
  • 1962 г. – родена е Пола Абдул, американска певица

Починали:

  • 1867 г. – умира Максимилиан I, император на Мексико
  • 2013 г. – умира Джеймс Гандолфини, американски актьор
Автор: Надежда Неменски
Варна Аспарухово наводнение 19 юни солидарност Тимур проклятие Самарканд исторически събития трагедия
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