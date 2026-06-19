България

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Проектът за 60 апартамента предизвика жалби и проверки заради съмнения за застрояване в крайречна зона

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 10:55
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С лучай с ново жилищно строителство край река Санданска Бистрица предизвика обществено напрежение и намеса на институциите, след като беше повдигнат въпросът дали част от проекта попада в крайречна и потенциално рискова за наводнения зона. Става дума за многофамилна жилищна сграда с около 60 апартамента, чийто строеж вече е спрян с административна заповед.

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Имотът е закупен през 2006 г. от частно лице, а в момента има одобрен проект за изграждане на многофамилна жилищна сграда с около 60 апартамента. Това заяви инвеститорът Пламен Малчев в ефира на NOVA.

По думите му всички строително-монтажни дейности се извършват след влизане в сила на необходимите разрешителни и съгласувателни документи, както и след изтичане на сроковете за тяхното обжалване. Проектираната сграда е с височина до 15 метра, което се равнява на около три етажа, и според него е съобразена с действащите градоустройствени изисквания.

„Проектът е съгласуван с всички държавни и общински институции. Аз лично съм спокоен, защото по никакъв начин не сме нарушили нито коритото на реката, нито сме излезли извън границите на имота“, коментира Малчев.

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Той допълни, че разполага с документи от Басейнова дирекция и РИОСВ – Благоевград с дата 20 юни 2025 г., според които инвестиционното предложение е допустимо и не създава риск от заливане на имота от речните води.

Инвеститорът посочи още, че при проверки на място институциите са установили, че реката е била в период на пълноводие, но не е констатиран риск от преливане. По думите му бреговете в този участък са с височина между три и четири метра и са естествено укрепени, включително с дървесна растителност.

Към момента инвеститорите са сключили и предварителни договори за продажба на жилища „на зелено“, но твърдят, че търпят финансови загуби заради временното спиране на строителните дейности.

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Междувременно строежът е спрян със заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). От институцията посочват, че при проверките е установено, че част от дейностите попадат в крайбрежната заливаема ивица на река Санданска Бистрица и в зона с потенциален риск от наводнения.

Спирането на строителните дейности остава в сила до отстраняване на установените нередности и приключване на допълнителните проверки.

Случаят предизвиква широк обществен интерес в региона, включително заради опасенията, свързани със застрояването в близост до речни корита и рисковете при интензивни валежи и наводнения, каквито в миналото са причинявали сериозни щети в различни части на страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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