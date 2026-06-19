Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Новозеландският защитник Тим Пейн преживя истинска дигитална революция, след като аржентински инфлуенсър го превърна в глобален феномен. Мащабна кампания в социалните мрежи изстреля последователите му в Инстаграм от малко под 5 000 до внушителните 5,4 милиона само за няколко дни, превръщайки го в една от най-коментираните фигури около Световното първенство.

Всичко започва, когато аржентинският създател на съдържание Вален Скарсини, известен с псевдонима си Ел Скарсо, публикува видеоклип в мрежата. В него той определя Пейн като най-неизвестния футболист на предстоящия Мондиал въз основа на скромния му брой последователи в Инстаграм и призовава своите фенове да се обединят, за да подкрепят новозеландеца.

Резултатите от този призив се оказват безпрецедентни. Профилът на Тим Пейн отбелязва лавинообразен растеж и към момента вече има 5,4 милиона последователи. За сравнение, дигиталната аудитория на защитника в момента е над 40 пъти по-голяма от тази на националния отбор на Нова Зеландия, близо 52 пъти по-голяма от тази на клубния му тим „Уелингтън Финикс“ и надхвърля общия брой последователи на цялата австралийска Ей-Лига.

От пресцентъра на националния отбор на Нова Зеландия с изненада отбелязаха, че Тим Пейн вече има повече последователи в платформата, отколкото е населението на собствената му родина. Досегашната най-популярна футболна фигура в страната – нападателят на „Нотингам Форест“ Крис Ууд, остава далеч назад със своите 162 хиляди последователи. Самият Пейн вече е изпреварил и самия инициатор на кампанията Ел Скарсо, който разполага с аудитория от 461 хиляди души.