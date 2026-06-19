Свят

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

ЦАХАЛ обяви, че операцията ще продължи заради нарушения на примирието, докато преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта бяха отложени

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 08:44
Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан
Източник: AP/БТА

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли удари по бойци и инфраструктура на подкрепяното от Иран ливанско движение „Хизбула“ в няколко района на Южен Ливан. От израелската армия заявиха, че операциите ще продължат и през следващите дни.

Израел прехвана ракети на "Хизбула и нанесе удари в Южен Ливан

Според ЦАХАЛ действията са предприети в отговор на многократни нарушения на примирието от страна на „Хизбула“. Израелските военни обвиняват групировката, че продължава да поддържа военна активност в близост до границата и да извършва действия, които застрашават сигурността на Израел.

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Ливанската национална информационна агенция (ННА) съобщи, че при въздушните удари са загинали най-малко 15 души. Към момента няма независима информация за точния брой на жертвите, нито подробности колко от тях са бойци и колко – цивилни.

Ударите бяха нанесени на фона на нарастващо напрежение в региона и засилващите се опасения, че конфликтът може отново да прерасне в по-мащабна война, обхващаща няколко държави от Близкия изток.

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Допълнително безпокойство предизвика новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария бяха отложени. Срещата трябваше да бъде част от усилията за прилагане на постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на военните действия в региона и за намиране на трайно решение по иранската ядрена програма.

Отлагането на разговорите засили съмненията относно перспективите за устойчиво примирие. Иран е основният външен поддръжник на „Хизбула“, а всяко изостряне на отношенията между Техеран и Вашингтон оказва пряко влияние върху ситуацията в Ливан и Израел.

„Хизбула“ е една от най-влиятелните политически и военни сили в Ливан. Организацията е създадена през 80-те години с подкрепата на Иран и разполага със значителен военен арсенал, включително ракети и безпилотни летателни апарати. Израел, САЩ и редица западни държави определят военното крило на движението като терористична организация.

Нарушава ли се споразумението за примирие в Близкия изток? (ВИДЕО)

След началото на войната между Израел и палестинското движение „Хамас“ през октомври 2023 г. напрежението по израелско-ливанската граница рязко се увеличи. В продължение на месеци двете страни си разменяха удари, което доведе до хиляди жертви и масово разселване на население от пограничните райони.

В края на миналата година с международно посредничество беше постигнато споразумение за прекратяване на огъня, което целеше да ограничи военните действия и да предотврати по-широк регионален конфликт. Въпреки това и Израел, и „Хизбула“ многократно се обвиняваха взаимно в нарушения на договореностите.

През последните седмици международните посредници активизираха дипломатическите усилия за стабилизиране на обстановката. Сред основните цели на разговорите между Вашингтон и Техеран са трайното прекратяване на бойните действия в Ливан, гарантирането на сигурността по израелско-ливанската граница и предотвратяването на нова ескалация, която може да въвлече и други държави от региона.

Анализатори предупреждават, че продължаващите израелски операции срещу „Хизбула“, съчетани с отлагането на американско-иранските преговори, създават риск от ново влошаване на ситуацията в момент, когато международната общност се опитва да постигне по-трайна стабилност в Близкия изток.

Засега няма информация кога ще бъдат подновени разговорите между Съединените щати и Иран, нито дали последните събития в Ливан ще окажат влияние върху бъдещите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Джамбазов    
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