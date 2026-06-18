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18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 06:38
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Н а 18 юни 1923 г. в една схлупена стая на превърнатия в санаториум „Царскоселски дворец“ край София, едно момче на двадесет и четири години затваря очи завинаги. Поискало е лист хартия, за да напише последното си стихотворение, но безпощадната жълта гостенка – туберкулозата – не му оставя време дори за едно последно „сбогом“.

Така си отива Христо Смирненски. Поетът, който нарисува София с цветовете на тъгата и бунта, който умееше да се смее през сълзи, и момчето, което превърна сивия софийски паваж в сцена на най-чистата световна поезия.

Момчето от Кукуш, което омагьоса софийските улици

За да разберем болката на този 18 юни, трябва да се върнем малко назад. Христо Димитров Измирлиев се ражда в будния македонски град Кукуш, но съдбата му е отредила съдбата на хиляди други – на бежанец. Когато родният му град е опожарен по време на Междусъюзническата война, семейството му намира приют в София. И именно тук, сред прашните улици на Ючбунар, се ражда поетът Смирненски.

Той не беше кабинетна фигура. Той живееше сред хората, които по-късно възпя. Познаваше кашлящите тютюноработници, вехтошарите, малките вестникарчета, които студът брулеше по софийските кръстовища, и бледните момичета пред витрините на бляскавите магазини.

Смирненски притежаваше уникален дар – неговият стих беше музика. Той улавяше ритъма на градската латерна и го превръщаше във висша поезия. Под перото му София стана жива – тя не беше просто град, а безпощадно чудовище от камък и желязо, което изсмукваше младостта на своите чеда.

Когато „жълтата гостенка“ почука на вратата

В началото на 20-те години на миналия век Христо Смирненски е на върха на творческите си сили. Той пише неуморно – хумор, сатира, лирика, фейлетони. Списание „Червен смях“ и вестник „Българан“ се надпреварват за текстовете му. Но зад маската на вечно усмихнатия, остроумен младеж, който оглася софийските кафенета с бурен смях, вече се крие зловеща сянка.

През пролетта на 1923 г. поетът получава тежък кръвоизлив. Диагнозата по онова време е равна на смъртна присъда – туберкулоза. Тази „жълта гостенка“, която той така пронизващо беше описал в едно от най-великите си произведения, идва, за да вземе самия него.

Смирненски е настанен в Горна баня, а по-късно в частния санаториум в Княжево (бившия Царскоселски дворец). Месеците в санаториума са изпълнени с мъчително раздвоение – тялото му гасне с часове, но духът му отказва да се предаде.

До последно той се интересува от събитията навън, от кървавия Деветоюнски преврат, който разтърсва България същата година, и от съдбата на своите приятели.

Последният дъх и незавършеният стих

Утрото на 18 юни 1923 г. изгрява тихо, но за близките на Христо, които дежурят край леглото му, е ясно, че краят е близо. През нощта състоянието му рязко се влошава. Прикован към леглото, пребледнял и едва поемащ въздух, поетът внезапно разтваря очи.

Поисква молив и лист хартия. Ръката му, която някога лети по белите страници с невероятна лекота, сега е безсилна. Той не успява да остави нито дума. Минути по-късно сърцето на вълшебника от Ючбунар спира да бие.

Смъртта му предизвиква вълна от скръб в столицата. Черната новина бързо обикаля софийските редакции и кафенета. На погребението му се стича огромно множество – интелектуалци, писатели, но най-вече онези обикновени хора, бедните и онеправданите, на които той даде глас и достойнство чрез своите стихове.

Христо Смирненски си отиде твърде млад, едва прекрачил прага на зрелостта. Той не дочака да види как неговите „Зимни вечери“ и „Приказка за стълбата“ ще се превърнат в абсолютни класики на българската литература. 

  • Проклятието на „Титаник“: Когато бездната погълна дързостта

Има места на нашата планета, които не принадлежат на хората. Едно от тях се намира на близо 4000 метра под повърхността на Северния Атлантик – там, където в пълна тъмнина, сковаващ студ и смазващо налягане почиват останките на най-известния кораб в историята – RMS Titanic.

Повече от век легендата за него действа като магнит за търсачите на силни усещания. Но на 18 юни 2023 г. тази мания взе поредните си пет жертви, напомняйки на човечеството, че океанското дъно не прощава на арогантността.

На този ден малкият експериментален батискаф „Титан“, собственост на компанията OceanGate, изчезна в безкрайната водна шир. Пет човешки живота угаснаха за милисекунди в катастрофална имплозия, превръщайки една луксозна експедиция в една от най-мрачните и обсъждани трагедии на нашето съвремие.

Спускане в царството на вечната нощ

Неделя, 18 юни, започва с надежда. Корабът-майка Polar Prince е заел позиция над мястото на корабокрушението. В 8:00 сутринта местно време петчленният екипаж заема местата си в „Титан“ – капсула с дължина малко под седем метра, направена от въглеродни влакна и титан.

На борда са милиардерът и изследовател Хамиш Хардинг, пакистанският бизнесмен Шахзада Давуд и 19-годишният му син Сулеман, легендарният френски водолаз и експерт по „Титаник“ Пол-Анри Наржоле, и самият Стокън Ръш – основател и изпълнителен директор на OceanGate.

За тези хора това не е просто екскурзия, а билет за най-ексклузивния клуб в света. Цената от 250 000 долара на стол изглежда нищожна пред възможността да видиш с очите си легендарния корпус на потъналия лайнер.

Около час и четиридесет и пет минути след началото на спускането обаче, връзката между батискафа и повърхността внезапно прекъсва. Часовникът показва 9:45 сутринта. „Титан“ е на дълбочина от близо 3500 метра, когато изчезва от радарите. Тогава започва голямото и мъчително чакане.

Четири дни на илюзорна надежда

Следващите четири дни се превърнаха в глобален медиен спектакъл, който прикова милиони пред екраните. Светът броеше часовете и минутите кислород, оставащи на екипажа. В мащабната спасителна операция се включиха военноморските сили на САЩ и Канада, частни кораби и най-модерните дълбоководни роботи.

Вълна от надежда премина през медиите, когато бяха уловени периодични „чукащи“ звуци от дълбините. Обществото си представяше петте мъже, затворени в тясното пространство, борещи се за всяка глътка въздух в ледената хватка на океана. Реалността обаче се оказа много по-кратка, безпощадна и тиха.

На 22 юни надеждата умря окончателно. Дистанционно управляван робот откри поле от отломки на около 500 метра от носа на „Титаник“. Опашната конусовидна част и части от корпуса на „Титан“ лежаха разпръснати на дъното.

Анатомия на една предизвестена катастрофа

Експертизата и последвалите разкрития доказаха това, от което учени и инженери се опасяваха с години – „Титан“ е бил тиктакаща бомба. За разлика от традиционните дълбоководни апарати, направени от стомана или титан, Ръш използва въглеродни влакна – материал, чието поведение под постоянен цикличен натиск на огромна дълбочина не е добре проучено. Самият Ръш често се хвалеше в интервюта, че е „нарушил правилата в името на иновацията“.

Налягането на 3800 метра дълбочина е приблизително 400 пъти по-голямо от това на повърхността – около 400 килограма на квадратен сантиметър. На 18 юни, под този неописуем натиск, корпусът от въглеродни влакна просто е поддал.

Катастрофалната имплозия се е случила за по-малко от 20 милисекунди – време, в което човешкият мозък дори не може да регистрира сигнал за болка. Пътниците са загинали моментално, без изобщо да разберат какво се случва. Чукащите звуци, които даваха надежда на света, са били просто фонов шум от океана или отломки.

Трагедията с „Титан“ затвори един ироничен и зловещ кръг. Сто и единадесет години след като „Титаник“ потъна заради сляпа вяра в неговата „непотопяемост“, петима души намериха смъртта си до него заради същата безусловна вяра в човешката непогрешимост. 

Автор: Надежда Неменски
Христо Смирненски българска литература туберкулоза София Ючбунар Титаник подводница Титан експедиция корабокрушение трагедия
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