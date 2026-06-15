Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

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Футболният свят затаи дъх пред най-вероятната „лебедова песен“ на двете най-големи суперзвезди в историята. Кристиано Роналдо (41 г.) и Лионел Меси (38 г.) влизат в Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико не просто като легенди, а като официални членове на елитния клуб на милиардерите.

Според най-новите данни на авторитетното икономическо издание Forbes, двамата са първите активни състезатели в колективните спортове, които едновременно притежават десетцифрено състояние. Богатството на Роналдо се оценява на 1,2 милиарда долара, а това на Меси го следва плътно с 1,1 милиарда долара.

Пътят до финансовия Олимп

Космическите приходи на двамата през последните години пренаписаха историята на спортния бизнес. Ето как изглежда финансовото им изражение според последната класация на Forbes за най-добре платените спортисти в света:

Кристиано Роналдо ($300 млн. за последната година): Португалецът оглавява класацията, доближавайки абсолютния исторически рекорд на Флойд Мейуедър за най-висок годишен доход на спортист. Трансферът му в саудитския Ал-Насър му осигури брутална заплата от $235 милиона на година (без данъци), а останалите $65 милиона идват от рекламни договори и социални мрежи. Роналдо е и единственият активен спортист, преминал границата от 2 милиарда долара общи приходи в кариерата си.

Лионел Меси ($140 млн. за последната година): Аржентинският гений заема трето място в глобалната класация на спортистите (зад Роналдо и боксьора Канело Алварес). Меси печели поравно на терена и извън него — $70 милиона от договора си с Интер Маями (който включва и дялово участие в клуба) и още $70 милиона от спонсори.

Важно уточнение: Всички тези главозамайващи суми са изчислени преди облагането с държавни данъци и плащането на задължителните огромни комисионни към футболните агенти.

Последният голям съдбоносен сблъсък

Освен финансовия триумф, двамата великани имат коренно различна спортна мотивация преди финала в Ню Йорк на 19 юли: