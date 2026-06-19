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ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

Решението беше взето на срещата на върха в Брюксел, а европейските лидери обещаха още мерки срещу руската военна икономика и приходите от енергийния сектор

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 09:46
ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година
Източник: БГНЕС

Е вропейският съюз реши за първи път да удължи икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца вместо с обичайните шест. Решението беше взето от държавните и правителствените ръководители на страните членки по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи говорител на председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Промяната бележи важен момент в санкционната политика на Европейския съюз спрямо Москва, която досега изискваше подновяване на ограниченията на всеки шест месеца с единодушното съгласие на всички държави членки.

През последните години подобни решения често бяха съпътствани от напрежение заради позицията на Унгария. Бившият министър-председател Виктор Орбан неведнъж използваше правото си на вето или заплашваше да блокира удължаването на санкциите за по-дълъг период. Орбан поддържаше сравнително близки отношения с руския президент Владимир Путин и многократно призоваваше за преразглеждане на санкционната политика на Брюксел.

Ситуацията обаче се промени след идването на власт на новия унгарски премиер Петер Мадяр. Той заема значително по-критична позиция към Кремъл и подкрепя по-твърдия курс на Европейския съюз спрямо Русия. Именно тази промяна в Будапеща се разглежда като една от причините държавите членки да успеят да постигнат съгласие за едногодишно удължаване на ограниченията.

Какви санкции са в сила срещу Русия

Санкциите на Европейския съюз бяха въведени след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и постепенно бяха разширявани чрез поредица от санкционни пакети.

Те обхващат ключови сектори на руската икономика, включително финансите, енергетиката, търговията, транспорта, технологиите и отбранителната индустрия.

Сред най-значимите ограничения са:

  • забрана за внос на руски суров петрол по море;
  • ограничения върху вноса на въглища и редица метални суровини;
  • изключване на руски банки от международната система за финансови разплащания SWIFT;
  • замразяване на руски държавни и частни активи в ЕС;
  • ограничения върху износа на високотехнологично оборудване и компоненти с двойна употреба;
  • санкции срещу стотици руски политици, бизнесмени, военни и организации;
  • забрани за износ на луксозни стоки към Русия.

Според Европейската комисия санкциите имат за цел да ограничат способността на Русия да финансира военните си действия в Украйна и да отслабят икономическия потенциал на страната в дългосрочен план.

ЕС подготвя нови мерки

В заключителната декларация от срещата на върха европейските лидери подчертаха, че остават твърдо ангажирани с подкрепата за Украйна и с увеличаването на натиска върху Москва.

„Европейският съюз остава решен да засили допълнително натиска върху Русия и да отслаби допълнително руската военна икономика, така че тя да прекрати своята брутална агресивна война и да влезе в сериозни мирни преговори“, се посочва в документа.

Сред обсъжданите бъдещи мерки са допълнително ограничаване на руските приходи от износ на енергийни ресурси, нови санкции срещу т.нар. „сенчеста флота“ от танкери, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петрол, както и допълнителни рестрикции за руския банков сектор.

Подкрепата за Украйна остава ключова тема

Решението за удължаване на санкциите беше взето в момент, когато войната в Украйна продължава без признаци за скорошно дипломатическо решение. По време на срещата в Брюксел европейските лидери обсъдиха и бъдещата военна, финансова и политическа подкрепа за Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски също участва в разговорите и призова страните от ЕС да ускорят процеса на присъединяване на Украйна към Съюза, както и да засилят помощта за отбраната на страната.

Очаква се решението за едногодишното удължаване на санкциите да бъде официално одобрено от Съвета на Европейския съюз през следващите седмици. Според дипломати това се разглежда като формална процедура, тъй като политическото съгласие между лидерите вече е постигнато.

Санкционният режим срещу Русия остава един от основните инструменти на Европейския съюз в опитите му да окаже икономически и политически натиск върху Кремъл заради продължаващата война в Украйна.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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