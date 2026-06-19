Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

17-годишен ученик е бил заловен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление при полицейска проверка в района на пернишкото село Драгичево. За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

Проверката е извършена от служители на Второ районно управление в Перник в района на светофарната уредба край селото. При спирането на автомобилa полицаите установили, че зад волана е седнал единадесетокласник на 17 години, който не притежава шофьорска книжка и е неправоспособен водач.

По данни на полицията младежът е управлявал колата въпреки липсата на необходимата правоспособност, което представлява нарушение на Закона за движението по пътищата.

В хода на проверката ученикът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни, уточняват от МВР.

Заловиха 16-годишен да кара кола със спряна регистрация

Установено е още, че автомобилът е собственост на криминално проявен мъж от Перник. От полицията посочват, че спрямо собственика ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност за предоставянето на превозното средство на неправоспособен водач.

Съгласно действащото законодателство собственик на автомобил, който допуска управлението му от лице без необходимата правоспособност, подлежи на санкции, включително глоби и други административни мерки.

По случая е образувана преписка. След приключване на проверката материалите ще бъдат изпратени в Районната прокуратура в Перник, която ще прецени дали са налице основания за предприемане на допълнителни действия.

След гонка с полицията: Заловиха 16-годишен зад волана, бързал за училище

От МВР припомнят, че управлението на автомобил без свидетелство за управление създава сериозен риск за безопасността на движението и е сред нарушенията, срещу които органите на реда провеждат засилен контрол.

През последните години полицията нееднократно е сигнализирала за случаи на непълнолетни и неправоспособни водачи, които се качват зад волана без необходимите знания и умения за управление на моторно превозно средство. Според експерти подобни нарушения увеличават риска от тежки пътнотранспортни произшествия както за самите водачи, така и за останалите участници в движението.

Разследването по случая продължава.